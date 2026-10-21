بداية إنتاج الروبوت في مصنع فريمونت

أعلنت شركة تيسلا يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أنها بدأت إنتاج روبوتها البشري «أوبتيموس» في مصنعها بفريمونت في كاليفورنيا. وكان هذا المصنع مخصصًا في السابق لتصنيع السيارات الكهربائية.

الروبوتات الخارجة من خط الإنتاج هي الأولى التي تصنعها الشركة بجودة الإنتاج. وتؤكد الشركة أن عملية التصنيع الحالية لأوبتيموس تصلح لمنتج تجاري.

وقالت الشركة في رسالتها الفصلية للمساهمين إنها ستواصل تطوير العتاد وعملية التصنيع.

أرباح الربع الثالث تتراجع

لم تكن نتائج الربع الثالث جيدة بما يكفي لرفع أرباح الشركة. فقد بلغ صافي الربح 787 مليون دولار، بانخفاض 43% عن الفترة نفسها من عام 2025 حين حققت الشركة 1.37 مليار دولار.

أثّر الإنفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي وروبوت أوبتيموس سلبًا على الأرباح. كما أدى انخفاض مبيعات الائتمانات التنظيمية إلى زيادة الضغط على الربحية.

في المقابل، ساهم قطاع «الخدمات والمجالات الأخرى» بربح إجمالي قياسي بلغ 734 مليون دولار في الربع.

الإيرادات والتسليمات

بلغت إيرادات تيسلا في الربع الثالث 28.04 مليار دولار، وهي أقل بقليل من 28.09 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025. كما انخفضت بنحو 200 مليون دولار عن الربع السابق الذي بلغ 28.23 مليار دولار.

ظلت إيرادات بيع السيارات الكهربائية ثابتة على أساس سنوي عند 20 مليار دولار. وسلّمت الشركة 486,532 مركبة في الربع الثالث. وكان عدد التسليمات أعلى بنحو 6,000 مركبة من الربع السابق، لكنه أقل من الفترة نفسها من العام الماضي.

الطاقة الشمسية والخدمات

تراجعت إيرادات أعمال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 2.8 مليار دولار. وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى مبالغ استردّتها للعملاء بسبب الرسوم الجمركية.

في المقابل، نمت إيرادات قطاع الخدمات بنسبة 33% على أساس سنوي لتبلغ 4.6 مليار دولار. ويشمل هذا القطاع اشتراكات العملاء في برنامج القيادة الذاتية الكاملة.