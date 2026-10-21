غوغل تضيف نماذج OpenAI المتقدمة إلى خدماتها السحابية

اتفقت شركة OpenAI مع شركة غوغل على أن تتاح نماذجها المتقدمة عبر خدمات غوغل السحابية، وذلك في إعلان صدر يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026. ويعني الاتفاق أن المستخدمين سيجدون نماذج GPT داخل منصة غوغل السحابية وفي أداة البرمجة Antigravity التي تعتمد على الوكلاء.

نماذج GPT تصل إلى منصة غوغل ومنصة البرمجة

ستظهر نماذج GPT في Antigravity، وهي أداة البرمجة التي طورتها غوغل وتعتمد على الوكلاء. وسيتاح أحدث نموذج لدى OpenAI ضمن Model Garden، وهي المنصة التي تضم النماذج داخل غوغل السحابية، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

تضم Model Garden حالياً أكثر من 200 خيار. وتوفر المنصة نماذج Gemini الخاصة بغوغل، إلى جانب نماذج مفتوحة المصدر مثل Mistral وLlama وGemma. كما تتاح فيها نماذج Claude التابعة لشركة Anthropic منذ فترة.

مجموعة GPT 6 وGPT 6.1 بثلاثة نماذج

ستُطرح على غوغل السحابية المجموعة الكاملة الحالية من نماذج GPT 6 وGPT 6.1، وتحمل الأسماء Astra وSol وLuna. ويُعد Astra الأغلى تكلفة بين هذه النماذج في التشغيل.

يمكن لنماذج OpenAI أن تعمل بالكامل على بنية غوغل التحتية. وستُدار المعاملات الخاصة بها عبر سوق غوغل السحابية.

توزيع الأحمال بين النماذج تلقائياً

يستطيع نظام غوغل نقل أحمال العمل بين النماذج اللغوية بصورة ديناميكية، استناداً إلى الأداء وزمن الاستجابة والكفاءة. وتقول غوغل إنها أصبحت الآن المزود السحابي الكبير الوحيد الذي يتيح الوصول إلى النماذج اللغوية المغلقة الثلاثة الرائدة.

يمكن للشركات التي لديها التزامات إنفاق قائمة على غوغل السحابية أن تستخدم الترتيب الجديد للتحول إلى نماذج GPT بدلاً من نماذجها الحالية. في المقابل، تؤكد OpenAI أن Microsoft تبقى شريكها السحابي الرئيسي.