اتهام ماسك لترامب بعد الإبطاء

كشف تقرير أن ماسك أمر بإبطاء خدمة ستارلينك في أوكرانيا، ثم حمّل المسؤولية للرئيس ترامب. وتمنح هيمنة ستارلينك على سوق الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية منخفضة المدار ماسك قدرة فريدة على التأثير في الحرب في أوكرانيا.

وكانت SpaceX قد أرسلت أجهزة ستارلينك إلى أوكرانيا لأول مرة في فبراير 2022، بعد أن عطّل الغزو الروسي الوصول إلى الإنترنت.

القيود على الاستخدام العسكري وعقد Starshield

أكدت SpaceX في عام 2023 أنها منعت أوكرانيا من استخدام ستارلينك مع الطائرات المسيّرة العسكرية، مبررة ذلك بأن عقدها مع أوكرانيا لا يسمح بالاستخدامات الهجومية. وفي أغسطس 2024 حصلت الشركة على عقد من البنتاغون لتوسيع وصول أوكرانيا إلى شبكة Starshield العسكرية.

وبحسب التقرير، كان عقد أغسطس 2024 ثاني عقد من هذا النوع، وسمح بربط 2500 جهاز ستارلينك إضافي بشبكة Starshield. وكان لدى أوكرانيا قبل ذلك 500 جهاز متصل بـStarshield بموجب عقد سابق.

تضارب الروايات في واشنطن وكييف

قال وزير الخارجية ماركو روبيو يوم السبت إن أوكرانيا تستخدم ستارلينك فقط ولا تستخدم Starshield. وذكر أن أوكرانيا طلبت الوصول إلى Starshield لتنفيذ ضربات عميقة داخل روسيا، ولا تملكه حالياً.

في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تستخدم Starshield، وإن القيود الجديدة لم تُرفع بالكامل. وكتب يوم الاثنين في منشور على منصة X أن القيود تؤثر في وحدات تستخدم خدمات ستارلينك وStarshield.

وقال زيلينسكي إن المعدات تتوقف عن العمل عند سرعات تتراوح بين 130 و161 كيلومتراً في الساعة في قطاعات مختلفة من الجبهة. وذكر مكتبه في بيان صحفي أنه تحدث هاتفياً مع روبيو، وأن وضع ستارلينك وStarshield يحتاج إلى إعادة.

موقف البيت الأبيض

قال روبيو إن الرئيس ترامب ليس له دخل بقرارات ستارلينك وStarshield وماسك، وإنها شركة خاصة لا يستطيع توجيهها. وأضاف أن الإدارة الأمريكية لم تكن على علم مسبق بالإبطاء.

وردّ مكتب الصحافة في البيت الأبيض، عند التواصل معه، بأن ترامب قال إنهم لم يبطئوا ستارلينك إطلاقاً، وأن الخدمة تعمل حالياً، دون تقديم تفاصيل إضافية.