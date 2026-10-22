وكيل جديد يستهدف المحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة

أعلنت شركة أنثروبيك عن وكيل ذكاء اصطناعي جديد باسم Claude Duet، ينافس بذلك وكلاء شركتي ميتا وOpenAI. ويستهدف الوكيل المحترفين وأصحاب الأعمال الصغيرة في المقام الأول.

يُطرح الوكيل كـ«معاينة بحثية». ويقوم على النموذج Claude Opus 5.5، ويتوفر كتطبيق مستقل على نظامي iOS وAndroid، وعبر Claude على الويب.

مهام متعددة ومراقبة مستمرة للتطبيقات

يستطيع المستخدم تكليف الوكيل بمهام متنوعة، تبدأ بجدولة الاجتماعات ولا تنتهي عند بناء لوحات المعلومات وإعداد التوقعات المالية وتطوير تطبيقات الويب. ويستمد Claude Duet الذاكرة والمهارات والتطبيقات المتصلة من Claude نفسه.

يراقب الوكيل تطبيقاته طوال اليوم، ولا يرسل رسائل إلا حين تستدعي الحاجة انتباه المستخدم. كما يرسل كل صباح ملخصاً قصيراً بأهم البنود في التطبيقات المتصلة. ويمتلك الوكيل جهازاً افتراضياً مزوداً بمتصفح لإنجاز الأعمال.

ضوابط للموافقة والأمان

يطلب الوكيل موافقة المستخدم قبل أي خطوة كبيرة، مثل إرسال دفعة مالية أو حذف شيء ما. وأُضيف إليه مصنِّف جديد ونظام تعليمات أمان مخصص، صُمّما لرفض طلبات مشاركة أكثر فئات المعلومات حساسية، مثل أرقام بطاقات الائتمان.

تحفظات الشركة وشروط التجربة

تصف أنثروبيك الوكيل بأنه نسخة مبكرة، وقد يسيء فهم سلسلة من الرسائل أو يخطئ في تقدير ما هو عاجل. كما تقرّ الشركة بأنه ليس بالقوة نفسها في المهام الشخصية، مثل حجز التذاكر.

للانضمام إلى التجربة يُطلب التسجيل في قائمة الانتظار. ويُشترط أن يكون المستخدم مشتركاً في خطة Pro أو Max في الولايات المتحدة كي يستخدم الوكيل.