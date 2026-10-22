دعم المودات يصل إلى الأجهزة المنزلية

أعلنت شركة CD Projekt Red تحديث Cyberpunk 2077 بالإصدار 2.5، ويتضمن التحديث، إلى جانب ميزات أخرى، دعم المودات عبر المنصات للأجهزة المنزلية. وتأتي اللعبة بعد نحو ست سنوات من إطلاقها الأولي المضطرب، ولا يوجد فيها وضع متعدد اللاعبين حتى الآن.

المودات متاحة بالتعاون مع منصة mod.io، وتُعد هذه الخطوة الأولى نحو المودات عبر المنصات. ويمكن للاعبين الوصول إليها من القائمة داخل اللعبة إلى مجموعة مختارة من المودات التي أنشأها اللاعبون.

دعم المودات متاح على PC وMac وPlayStation 5 وPlayStation 5 Pro وXbox Series X|S وNintendo Switch 2. وقالت الشركة المطورة إن مودات إضافية ستصبح متاحة مع مرور الوقت، لكن الملاحظات لم تحدد أي المودات ستكون متاحة في البداية.

محتوى مستوحى من Cyberpunk: Edgerunners

يتضمن التحديث محتوى مستوحى من الموسم الجديد من أنمي Cyberpunk: Edgerunners. ويضيف مهمة جانبية جديدة مرتبطة بالأنمي، ومجموعة معدات مستندة إلى الشخصية Weak Kingsley.

كما يضيف التحديث محطة راديو جديدة تبث موسيقى الأنمي، ومهمة جانبية لجولة في المدينة يرشدها Richard Night. أما خيار الميزة Double Trouble فيتيح حمل مسدسين أو مسدس ومسدس دوار في آن واحد.

تعديلات تقنية وموعد الإصدار

يضيف التحديث دعم DLSS 4.5 وتأثير ثلاثي الأبعاد دون نظارات، ويضيف شريط تمرير لمجال الرؤية (FOV) للاعبي الأجهزة المنزلية. وتشمل التعديلات الأخرى حفظ الألعاب مجمعاً ومرتباً حسب جلسة اللعب.

يصدر التحديث في 22 أكتوبر على PC وMac وPS5 وXbox Series X/S. أما Nintendo Switch 2 ومتجر Mac App Store فسيصلهما التحديث لاحقاً خلال «أيام قادمة».