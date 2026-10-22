YMTC تتصدر سوق الذاكرة الصينية

أصبحت شركة الذاكرة الصينية YMTC هذا العام أكبر منتج لرقائق NAND فلاش في الصين. وارتفعت حصتها في السوق إلى 38.5% هذا العام، بعدما كانت 28% في العام الماضي.

وتجاوزت الشركة سامسونغ، التي تحتل المرتبة الثانية بحصة 33.5%، بعدما كانت حصتها 36%. كما تجاوزت SK Hynix التي جاءت في المرتبة الثالثة بحصة 17%، بعد أن كانت حصتها 20%.

سامسونغ ترفع الطاقة الإنتاجية في شيان

تعمل الشركتان الكوريتان حالياً على رفع طاقتهما الإنتاجية في الصين. ويمثل مصنع سامسونغ في شيان نحو 40% من طاقتها الإنتاجية العالمية لرقائق NAND.

ينتج المصنع حالياً رقائق قديمة نسبياً ذات نحو 200 طبقة. ويجري مشروع لترقيته لإنتاج رقائق NAND V9 ذات 286 طبقة، وهي تقنية تُعد من الجيل السابق.

ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج ببطء بهدف 5,000 رقاقة بنهاية هذا العام، ثم يتوسع بشكل كبير ليصل إلى 40,000 رقاقة بنهاية عام 2027. وكانت سامسونغ قد كشفت في وقت سابق من هذا العام عن رقائق NAND V10 بأكثر من 400 طبقة، تتفوق على V9 بسرعات أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

SK Hynix في داليان وخطط الترقية

تملك SK Hynix مصنعاً في مدينة داليان الصينية، وكان هذا المصنع مملوكاً سابقاً لشركة Intel قبل أن يُفصل ويُباع باسم Solidigm. وتخطط Solidigm للإدراج في بورصة NASDAQ، لكنها تواجه اعتراضاً من المساهمين والجهات التنظيمية.

ينتج المصنع حالياً رقائق ذات 192 طبقة. ويقول مطلعون إن الشركة حصلت على موافقة من السلطات الأمريكية للترقية إلى رقائق ذات 240 طبقة، وتخطط للعمل على رقائق ذات أكثر من 300 طبقة إذا حصلت على الإذن.

وتحتاج الشركات التي ترغب في تركيب معدات أشباه موصلات أمريكية في الصين إلى ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية. وكان المكتب قد أعلن في عام 2025 أنه لن يصدر تراخيص لتوسيع أو ترقية المصانع في الصين المملوكة لشركات رقائق أجنبية.

وتجري SK Hynix محادثات لإنشاء إنتاج NAND في الولايات المتحدة بمساعدة Intel، وقد يساعد ذلك في ترجيح الكفة.