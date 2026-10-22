عرضت شركة أوبو عينات صور من ملحق التقريب (Teleconverter) الخاص بكاميرا هاتف Oppo Find X10 Pro Max، وهو من تطوير شركة Hasselblad، وتُظهر هذه العينات أداء الملحق في ظروف تصوير مختلفة.

تكبير يصل إلى 230 ملم

يضاعف الملحق تكبير العدسة التليفوتو بمقدار 3.28 مرة، فيصل الطول البؤري الكلي إلى 230 ملم. وهذا يعادل نحو 10 أضعاف ما تقدمه عدسة الكاميرا الرئيسية.

أما الوزن فقد انخفض قليلاً مقارنةً بالجيل السابق، إذ أصبح أخف بنحو 6 غرامات. غير أن المجموعة كاملة، أي الغطاء والصفيحة والعدسة مع غطاء العدسة الأمامي، تزن 216 غراماً، وهو ما يجعلها أثقل بثلاثة غرامات من الجهاز المماثل لـ Find X9 Pro.

قيود في التصميم والاستخدام

تحجب الصفيحة المعدنية الكاميرتين الأخريين، لذلك يتعين فكها قبل استخدام الكاميرا فائقة الاتساع أو الكاميرا الرئيسية. ويرى المعاينون أن تصميم غطاء العدسة غير مريح، إذ يجب الضغط عليه من الخارج، ولا يمكن تثبيت العدسة عليه بثبات.

وفي المقابل تحسن حامل الترايبود قليلاً، إذ بات وزنه 64 غراماً بدلاً من 72 غراماً. ويعمل الملحق كوضع مستقل وليس خياراً يمكن تفعيله في كل الأوضاع، ولا يمكن استخدامه في الوضع الاحترافي (Pro). وفي وضع التقريب تُلتقط الصور بدقة 12.6 ميغابكسل فقط.

نتائج التصوير عند مستويات تكبير مختلفة

في ضوء النهار، عند تكبير 10 أضعاف، تأتي الصور حادة للغاية وتفاصيلها جيدة. وأقل مسافة للتركيز نحو 116 سنتيمتراً من الهاتف، أو 105 سنتيمترات من مقدمة العدسة. وعند مقارنة النتائج عند 10 أضعاف، يتضح أن الملحق يقدم صوراً أفضل بوضوح من الهاتف وحده.

عند تكبير 20 ضعفاً تبقى الحدة جيدة عموماً، خاصة في الأشياء المصنوعة ذات الخطوط المستقيمة، بينما تكون التفاصيل العشوائية متوسطة. أما عند تكبير 40 ضعفاً فالنتائج ليست مثالية لكنها مقبولة للاستخدام، مع طول بؤري مكافئ يبلغ 920 ملم.

في الإضاءة الخافتة يقرب الملحق الأشياء البعيدة أفضل بكثير من الهاتف وحده، ويمكن عدّ الطوب وقراءة الملصقات على الزجاجات من مسافة بعيدة. وعند 20 ضعفاً تبدو الصور جيدة مع تفاصيل كثيرة ومعالجة هادئة للإضاءة الضعيفة.

أداء صور البورتريه

في صور البورتريه تصبح الخلفية ضبابية، لكن الخلفيات المزدحمة تبقى مزدحمة. كما أن الانعكاسات الضوئية الواقعة خارج التركيز لا تظهر دائرية، ويُعد الطول البؤري البالغ 230 ملم طويلاً جداً لتصوير البورتريه.