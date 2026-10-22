قالت المراجعات الأولى للهاتف iPhone Duo إن الكاميرا الأمامية المخفية تحت الشاشة الداخلية تكاد لا تظهر للعين، وإن جودة صورها موضع انتقاد واسع بين المراجعين.

كاميرا تحت الشاشة لأول مرة في آيفون

يتميز الهاتف iPhone Duo بكاميرا أمامية مخفية تقع تحت الشاشة الداخلية. وهذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها كاميرا تحت الشاشة في هواتف آيفون.

أعلنت Apple أن الكاميرا تسجّل فيديو بدقة 1080p. ولم تذكر الشركة في إعلانها شيئاً عن جودة الصور الثابتة.

انتقادات لجودة الصور ومكالمات الفيديو

وصفت إحدى الجهات المراجِعة الكاميرا بأنها ذات دقة 4 ميغابكسل. وقالت إن صورها باهتة وغير حادة، وإنها غير مناسبة للصور الذاتية.

وذكرت المراجعة أن مكالمات الفيديو تبدو غير واضحة بسبب هذه الكاميرا. أما مراجع آخر فوصفها بأنها من الجيل الأول جداً، وقال إن جودة الصور فيها رديئة للغاية.

ويرى المراجعون أن الكاميرا أفضل في تسجيل الفيديو منها في التقاط الصور. وتختفي الكاميرا في الخلفية أثناء استخدام الهاتف، وهو ما يعدّه البعض ميزة.

مقارنة مع Samsung وتساؤل حول مستقبل آيفون

تساءل أحد المراجعين عما إذا كانت Apple ستتخذ مستقبلاً القرار نفسه الذي اتخذته Samsung. فقد استخدمت Samsung كاميرات تحت الشاشة سابقاً، ثم تخلّت عنها بسبب ضعف جودة الصور.

كاميرا ثانية على الشاشة الخارجية

يملك الهاتف كاميرا أمامية ثانية بدقة 12 ميغابكسل على الشاشة الخارجية، وهي أفضل بكثير للصور الذاتية. وذكر موقع PetaPixel أنه عند فتح الهاتف يمكن نقل أدوات التحكم بالكاميرا إلى الشاشة الخارجية.

بهذا الإعداد يمكن استخدام الشاشة الخارجية منظاراً للكاميرا الخلفية، لالتقاط صورة ذاتية. ويمكن الاطلاع على مزيد من مراجعات الهاتف iPhone Duo في مجموعة المراجعات المنشورة.