أصدرت شركة أبل اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، تحديثًا لتطبيق Apple Support يضيف دعم جهاز iPhone Duo. ويعمل الجهاز بنظام iOS 27.1.

التطبيق يظهر بشكل سليم على الشاشة الأعرض

صار تطبيق Apple Support يظهر بشكل سليم على شاشة iPhone Duo الأعرض بعد التحديث. وأتاح التحديث أيضًا استخدام التطبيق جنبًا إلى جنب مع تطبيقات أخرى من خلال خاصية Split View.

ويُعد التطبيق المخصص لأبل لاستكشاف مشكلات الأجهزة والبحث عن مستندات الدعم. ويمكن تنزيله مجانًا من متجر App Store.

مراجعو الجهاز يشكون من حجم بعض التطبيقات

أُطلقت مراجعات جهاز iPhone Duo اليوم، ويشكو المراجعون كثيرًا من أن بعض التطبيقات ليست بالحجم المناسب للشاشة. والتطبيقات التي لم تُحدَّث للجهاز تظهر محاطة بشريطين أسودين سميكين على الجانبين.

توقعات بتحديثات قادمة

ستواصل أبل تكييف تطبيقاتها مع الجهاز. كما يُتوقع ظهور عدد كبير من تحديثات التطبيقات التابعة لجهات خارجية خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى مراقبون أن أي تغيير كبير في حجم الشاشة يسبب مشكلات مبكرة. لكن بعد بضعة أشهر من الآن ستصبح مشكلات توافق تطبيقات iPhone Duo محلولة إلى حد كبير.