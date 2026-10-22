سماعات للألعاب ضمن سلسلة WIN

أطلقت شركة Honor سماعات أذن لاسلكية جديدة ضمن سلسلة WIN المخصصة للألعاب، وذلك في الصين. جاء الإطلاق مع سلسلة الهواتف WIN 2 والجهاز اللوحي Win Pad.

تتوفر السماعات بلونين هما الأبيض والرمادي، غير أن اللون الوحيد المعروض حاليًا هو Champion White. يبلغ سعرها 269 يوانًا، أي نحو 40 دولارًا أو 35 يورو.

أداء صوتي وتحكم في الألعاب

تعمل السماعات بزمن استجابة صوتي يبلغ 40 ميلي ثانية عبر قناة منخفضة الكمون. كما تتضمن خوارزمية صوت محيطي مكاني تهدف إلى توسيع المجال الصوتي، وتسهّل تحديد اتجاه الخطوات وإطلاق النار.

تستخدم السماعات محركات صوت بغشاء مطلي بالتيتانيوم قطرها 12.4 ملم. وتعتمد على شريحة Bluetrum الرئيسية بمعمارية 24 بت و110 ديسيبل، مع مضخم صوت عالي الطاقة بقدرة 50 ميلي واط.

توفر السماعات وضعين صوتيين مخصصين للموسيقى والأفلام. وتدعم فك ترميز الصوت عالي الدقة LHDC 5.0 وشهادة Hi-Res Audio Wireless.

إلغاء الضوضاء والاتصال وعمر البطارية

يصل مستوى إلغاء الضوضاء النشط إلى 55 ديسيبل. ويحتوي كل سماعة على ثلاثة ميكروفونات مع نظام ذكاء اصطناعي لتقليل الضوضاء أثناء المكالمات، فيما يقلل التصميم المنحني بزاوية 90 درجة من ضوضاء الرياح.

تسمح الاتصالات المزدوجة بالبقاء متصلًا بهاتف وجهاز لوحي في الوقت نفسه دون إعادة الاقتران. ويمكن تبديل الصوت بسلاسة بين الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

يمكن تخصيص عناصر التحكم اللمسي للتشغيل والمكالمات وتبديل المقاطع والمساعد الصوتي، والتنقل السريع بين أوضاع إلغاء الضوضاء والشفافية والإيقاف. وتشمل الميزات الإضافية الترجمة الفورية بلغات متعددة وتسجيل الصوت بزر واحد.

تصل مدة تشغيل البطارية إلى 8.5 ساعات بشحنة واحدة، و42 ساعة مع العلبة. وتحمل السماعات تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ، ويبلغ وزن كل سماعة نحو 4.8 غرام.

تبلغ أبعاد العلبة 63.5 × 48.8 × 26.5 ملم، ويبلغ وزنها نحو 33.5 غرام دون السماعات.