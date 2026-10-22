شاشة OLED بتردد 240 هرتز ودقة عالية

أطلقت هونر أول جهاز لوحي للألعاب ضمن سلسلة Win، إلى جانب ثلاثة هواتف. ويحمل الجهاز اسم Honor WIN Pad.

تبلغ مساحة شاشة الجهاز المصنوعة من تقنية OLED 8.4 بوصة، وتشغل الشاشة 93% من سطح الجهاز. وتعمل بتردد تحديث 240 هرتز، بدقة 2304 × 1440 بكسل، وتبلغ كثافة البكسلات فيها 324 بكسل لكل بوصة.

وتصل ذروة السطوع إلى 6000 نيت. ويدعم الجهاز تردد 240 هرتز في أكثر من 40 لعبة، كما يوفر خيارات أصلية بترددي 185 و165 هرتز لعدد مماثل من الألعاب.

معالج Snapdragon ومروحة تبريد توربينية

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة Qualcomm. ويحتوي على مروحة تبريد توربينية تدور بسرعة 15000 دورة في الدقيقة، وتخفض الحرارة حتى 8 درجات مئوية.

ولتوفير استجابة لمسية سريعة، يستخدم الجهاز محركين خطيين مزدوجين على المحور X. كما يوفر وضع أداء باسم Full Throttle للحصول على دفعة إضافية عند الحاجة.

بطارية بسعة 10000 ميلي أمبير في الساعة وإعدادات قابلة للتخصيص

تبلغ سعة البطارية 10000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 66 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط. ويمكن شحن البطارية وتفريغها بشكل منفصل لإطالة مدة الجلسات.

ويتيح مركز جديد باسم Geek Center تخصيص إعدادات مثل معدل تحديث الشاشة وحجم فحص الذاكرة وحماية انخفاض البطارية، ويمكن حفظها كملفات تعريف محلية.

الأسعار باليوان والدولار

تبلغ قيمة نسخة 12 جيجابايت من الذاكرة مع 256 جيجابايت من التخزين 4499 يوانًا صينيًا، أي نحو 673 دولارًا. أما نسخة 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت من التخزين فقيمتها 5499 يوانًا، أي نحو 823 دولارًا.

ومع العروض المحدودة الزمن والدعم الحكومي الوطني، ينخفض سعر نسخة 12 جيجابايت إلى 3699 يوانًا، أي نحو 553 دولارًا. ومع العروض نفسها، ينخفض سعر نسخة 16 جيجابايت إلى 4699 يوانًا، أي نحو 703 دولارات.