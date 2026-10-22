طوّر مستخدم تطبيقًا يحمل اسم «Foldman»، يحوّل الموسيقى على هاتف Galaxy Z Fold 8 إلى مشغّل شرائط بنمط Walkman. نُشر الخبر يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

واجهة تشبه الكاسيت وتتوسع عند الفتح

عند إغلاق الهاتف تظهر واجهة التطبيق على شكل مشغّل كاسيت. وحين يُفتح الهاتف تتسع الواجهة لتعرض صورة ستيريو أوسع.

تضم الواجهة منزلق تحكم بالصوت وعدادًا للشريط يعمل فعلًا. كما تنتقل الشريطة من بكرة إلى أخرى بحركة تدريجية، بدلًا من رسوم متحركة تتكرر.

ويرى الناشر أن الشكل العريض والقصير للواجهة يناسب فكرة مشغّل Walkman، كما كان مشغّل Sony الأصلي.

مصادر الموسيقى وخدمات البث

يعمل التطبيق حاليًا مع YouTube Music وApple Music، إضافة إلى الملفات المخزَّنة محليًا على الهاتف. ويستخدم الموسيقى المخزَّنة محليًا أو الموجودة في تطبيقات أخرى.

يقول المطوّر إنه يخطط لدمج Spotify خلال يومين أو ثلاثة. كما ينظر في إضافة دعم لخدمات البث المستضافة ذاتيًا، حتى يتمكن المستخدمون من تشغيل مكتبتهم الرقمية عبر شبكتهم.

مجاني ومفتوح المصدر مع تحذيرات

التطبيق مجاني ومفتوح المصدر، وخالٍ من الإعلانات والتتبع. غير أن المطوّر يحذّر من أن هذه النسخة الأولى ما تزال بها بعض العيوب.

ولا يوصي الناشر بتحميل ملفات APK من خارج متاجر التطبيقات الموثوقة، ويتحمل المستخدم المخاطرة بنفسه.

شاشات الطي إلى أين

تشير المادة إلى أن شاشات الطي تتجه نحو نماذج أعرض. ويقدّر محللون أن شحنات شاشات الطي ستزداد بنسبة 44% في عام 2026.

وفي موضوع منفصل، بدأت Samsung طرح تحديثات Android 17 لبعض هواتف Galaxy الأكثر شعبية.