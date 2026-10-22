أعلنت شركة Microsoft أنها تختبر أسعار ساعات اللعب الإضافية في خدمة Xbox Cloud Gaming مع المشاركين في برنامج "Insiders"، تمهيدًا لإطلاق أوسع الشهر المقبل. وجاء الإعلان يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

حدود شهرية للعب السحابي

كانت Microsoft قد أكدت في سبتمبر أنها ستفرض حدودًا لمدة اللعب السحابي شهريًا عبر خدمة Game Pass. وتبدأ هذه الحدود من 5 ساعات شهريًا في أدنى فئة، وبعد تجاوزها تُفرض تكاليف إضافية على المستخدم.

أسعار تمهيدية للمشاركين

أُعلن عن هذه الأسعار باسم "تسعير تمهيدي"، وهي تُجرّب حاليًا مع المشاركين في برنامج "Insiders". ويبدأ أدنى مبلغ شراء عند نحو 40 سنتًا للساعة، وينخفض السعر إلى نحو 24 سنتًا للساعة عند شراء باقة 50 ساعة.

البث مع الإعلانات

تخص هذه الأسعار البث بدون إعلانات. وأشارت Microsoft إلى أنها ستتيح كذلك بث الألعاب مجانًا مع إعلانات، لكن هذا الخيار يأتي مع أوقات انتظار أطول وجودة بث أقل.