أعلنت شركة Honor عن أربعة أجهزة جديدة، جميعها ترفع معدلات تحديث شاشات OLED، وتركز على الألعاب. وجاء الإعلان يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

اللوحي Honor Win Tablet يتصدر الإعلان

يُعد Honor Win Tablet أبرز الأجهزة المعلنة. وهو لوحي بشاشة OLED بحجم 8.4 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 240 هرتز، ويأتي مزوداً بمروحة تبريد نشطة.

تقع المروحة في جزء الكاميرا الخلفي، وتدور بسرعة 15,000 دورة في الدقيقة. ويُتوقع أن تُبقي معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 باردًا أثناء الجلسات الطويلة.

تبلغ قوة السطوع القصوى لشاشة اللوحي 6,000 نت. أما بطاريته فسعتها 10,000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 66 واط.

يتوفر اللوحي بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 أو 16 غيغابايت، وبمساحة تخزين 256 أو 512 غيغابايت. ويعمل بنظام Magic OS 11 المبني على Android 17. ويبدأ سعره من 4,499 يوانًا صينيًا.

الهاتف Honor Win2 بمروحتين نشطتين

يُقدَّم Honor Win2 بوصفه الهاتف الرائد للألعاب لهذا العام. ويضم مروحتي تبريد نشطتين، تبلغ سرعة إحداهما 20,000 دورة في الدقيقة، بينما تصل المروحة الجانبية إلى 31,000 دورة في الدقيقة.

تبلغ الشاشة OLED في الهاتف سطوعاً قصوى قدره 10,000 نت، ومعدل تحديثها 185 هرتز. ويحتوي الهاتف على 16 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين.

تبلغ سعة البطارية 10,100 mAh بحسب المعلومات المتاحة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط وشحن لاسلكي بقدرة 80 واط. ويبدأ سعره من 5,499 يوانًا صينيًا.

نسختا Win2 RT وWin Turbo بمواصفات أخف

يستخدم Honor Win2 RT معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويحتفظ بالمروحة النشطة، ويملك كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل بمستشعر أصغر حجمًا. وتبلغ سعة بطاريته 12,070 mAh بحسب المصدر، ويبدأ سعره من 4,199 يوانًا صينيًا.

أما Honor Win Turbo فيستخدم معالج Snapdragon 8s Gen 4 وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، ولا يحتوي على مروحة تبريد نشطة. ويحتفظ ببطارية سعتها 12,070 mAh، ويبدأ سعره من 3,299 يوانًا صينيًا.

حصر الإطلاق في الصين

تشير المصادر إلى أن سلسلة Win تقتصر على الصين في الغالب. وأكدت Honor أنه لن يكون هناك إطلاق عالمي لهذه الأجهزة، مع احتمال وجود إطلاقات إقليمية.