خطأ في الاتصال بالويب بعد التحديث

أفاد مستخدم لهاتف Galaxy S26 Ultra على منتدى Samsung في كوريا الجنوبية بظهور خطأ مستمر بعد التحديث إلى One UI 9. وتقول رسالة الخطأ إن صفحة الويب غير متاحة، وتعرض السطر «net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED» الذي يشير إلى مشكلة في الاتصال بالويب.

أكد مدير مجتمع في Samsung أن سبب الخطأ هو تحديث One UI 9، وأن مكوّن WebView في النسخة هو المسبّب تحديدًا. وقدّم المشرف حلًا مؤقتًا يقوم على تحديث المتصفح إلى أحدث إصدار، ويسري الأمر نفسه على متصفحات أخرى مثل Chrome.

توصيات لتسجيل الدخول إلى حساب Samsung

أوصت Samsung باستخدام شبكة Wi-Fi عند تسجيل الدخول إلى حساب Samsung داخل التطبيق. وإذا تعذّر ذلك عبر التطبيق، أوصت باستخدام النسخة الويبية من موقع samsung.account.com.

لم يُؤكَّد حتى الآن أن خطوات الإصلاح هذه حلّت شكوى المستخدم في النهاية.

تجمّد الهواتف عند الإقلاع

ليست هذه الشكوى الوحيدة المتعلقة بإطلاق One UI 9، إذ يبدو أن مشكلات أخرى تظهر لدى مالكي الأجهزة. وأفاد عدة مستخدمين الأسبوع الماضي بتجمّد هواتفهم بعد تثبيت One UI 9، ويبدو أن المشكلة تؤثر على الأجهزة في العالم.

ومن الطرازات المذكورة Galaxy S24 وGalaxy S25 Ultra، لكن التقارير الأوضح جاءت من أجهزة Galaxy S26 Ultra. ويصف المستخدمون تعلّق شاشة الإقلاع أو ظهور رسالة «Access Denied» على شاشة الترحيب بعد إعادة التشغيل عند إنهاء التثبيت.

وقال مستخدمون إن الجهاز يبقى عالقًا على شاشة الإقلاع عدة دقائق، وإن الحل الوحيد هو إجبار الإعادة وقطع الاتصال بالإنترنت. وقال مستخدم على Reddit إنه تجاوز المشكلة بالإقلاع في الوضع الآمن، ثم تعطيل Wi-Fi وبيانات الهاتف أو تفعيل وضع الطيران.

ويقترح بعض المالكين، إذا تعذّر قطع الاتصال بسرعة، إيقاف جهاز التوجيه المنزلي أو إزالة بطاقة SIM. ويؤدي قطع الاتصال إلى تخطي مرحلة التحقق من ملف XML، وهذا قد يتسبب في تجمّد الإعداد أو تعطيل الجهاز.