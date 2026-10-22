أربعة أهداف مقابل هدف في سينيغاليا

فاز كومو على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت على ستاد سينيغاليا. سجّل نيكو باث هدفين لفريقه المضيف.

وأضاف تاسوس دوفيكاس هدفًا، فيما سجّل خاكوبو رامون هدفًا برأسه. وكانت هذه النتيجة ثقيلة على الفريق الإنجليزي.

هدفان في الدقائق الخمس الأولى

كان هذا ثاني لقاء متتالٍ في دوري أبطال أوروبا يتلقى فيه مانشستر يونايتد هدفًا في الدقائق الخمس الأولى. وسبق ذلك خسارته أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

قال برونو فernandes إن الفريق دخل المباراة على قدم خاطئة، وإن تلقيه الهدف مبكرًا أفقده الثقة. وانتقد ضغط الفريق الضعيف على الكرة، إضافة إلى قلة التحركات الجيدة معها.

قرار الجهاز الفني وغضب في الشوط الثاني

أكد فernandes أن قرار عدم الضغط على اللاعبين رجلًا برجل كان من الجهاز الفني. وقال إن ترك مساحات خلف الدفاع يمنح الفريق المنافس ثقة.

ورأى أن على المدرب والجهاز الفني تقييم الأمر، وأن على اللاعبين أن يكونوا أكثر جرأة تحت الضغط ويخاطروا بالضغط عاليًا. وأشار إلى أن مدافع كومو تقدّم لمراقبته داخل منطقة نصف ملعب مانشستر يونايتد، ولم يستطع الفريق الرد على ذلك.

وأوضح أن الفريق الذي يلعب عبر الوسط بتمريرات قصيرة يمكنه إيذاء المنافس من الأطراف إذا أُعطي وقتًا ومساحة كبيرين. أما فernandes نفسه فغضب بشدة بعد استبداله في الشوط الثاني. وأفادت مراسلة سكاي سبورت إيطاليا بأنه لكم مقعد البدلاء عند عودته إليه.

ترتيب كومو في أول مشاركة أوروبية

يملك كومو الآن ست نقاط من ثلاث مباريات في أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا. في المقابل يملك مانشستر يونايتد ثلاث نقاط فقط.

وتأتي هذه النتيجة في وقت تفيد فيه تقارير بأن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع أنطونيو كونتي ليحل محل كاريك.