ماروتا يحذر من الاستهانة بالمنافس

قال بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر، إنه لا توجد فرق سهلة في دوري أبطال أوروبا. وشدد على أن فريقه يجب أن يستخلص دروس مبارياته الأخيرة في البطولة قبل استضافة شاختار دونيتسك.

تُقام المباراة على ملعب سان سيرو في ميلانو. وتنطلق في الساعة 20:00 بتوقيت المملكة المتحدة، أي الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

نتائج متعثرة رغم الألقاب

يحافظ إنتر على مكانته حاملًا للقب الدوري والكأس المحلية في الموسم الماضي، بعد أن فاز بالسكوديتو وكوبا إيطاليا. غير أن سجله في دوري الأبطال هذا الموسم سيئ للغاية.

خسر الفريق سبع مباريات من آخر ثماني مباريات له في البطولة. ووصل النادي إلى النهائي في عامي 2023 و2025، ما يجعل النتائج الحالية غير اعتيادية.

خسارتان أمام ريال مدريد وكلوب بروج

خسر إنتر أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1، ثم أمام كلوب بروج على أرضه بنتيجة 4-3. وكانت الأخطاء الفردية مكلفة في المباراتين، إذ استقبل الفريق أهدافًا بسهولة كبيرة.

قال ماروتا إن الفريق عانى كثيرًا خلال جزء كبير من مباراة كلوب بروج. ورأى أن ذلك يجب أن يعلّمه كيفية التعامل مع فريق يبدو أقل قوة على الورق، لكنه قادر على إحداث المشكلات إذا تمت الاستهانة به.

غيابات في الدفاع

سيغيب لاوتارو مارتينيز لعدة أسابيع. ويتلقى بنجامين بافار وكيرتس جونز وجون ستونز العلاج أيضًا.

أُشير إلى أن الفريق يفتقد حاليًا قائدًا في الدفاع يستطيع فرض الإيقاع وتحريك الجميع في وقت واحد. ويوافق ماروتا على ذلك، لكنه يرى أن الفريق فقد أربعة لاعبين في هذا الخط، وأن تعويضهم لم يكن سهلًا. وبعض هؤلاء بلغوا سنًا معينة، فيما انتقل دنزيل دومفريس إلى ريال مدريد.

وأوضح ماروتا أنه لا ينبغي تحميل المدافعين وحدهم المسؤولية، لأن بقية الفريق عليه أن يعمل للمساعدة أيضًا.