كومو يسجل أكبر ليلة في تاريخه القاري

فاز كومو على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1 في مباراة من مباريات دوري أبطال أوروبا، وكانت هذه أكبر ليلة في تاريخ النادي. جاء الفوز في إطار مشواره الأوروبي الذي يخوضه للمرة الأولى في تاريخه.

سبق لكومو أن فاز على لايبزيغ 4-1، لكنه خسر 3-2 أمام فينورد خارج أرضه. ومع هذه النتيجة الجديدة، واصل الفريق رحلته الأوروبية بثقة أكبر.

غيابات في صفوف كومو وتغييرات في التشكيلة

خاض كومو المباراة دون عدد من لاعبيه، إذ غاب ترevoh شالوباه وموازي كين وخيسوس رودريغيز وأسان دياو بسبب الإصابات. وأضاف النادي ماكسانس كاكيريت إلى قائمته الأوروبية.

وظهر لوكاس دا كونيا في دور جديد داخل الملعب. وبدا أن المدرب اعتمد على تنويع خياراته في غياب عدد من الأسماء الأساسية.

يونايتد يدخل المباراة متعثراً

حل مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل في ثلاث من آخر ست مباريات رسمية. وكان قد خسر قبل هذه المباراة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.

غاب ليني يورو عن صفوف الفريق بسبب الإيقاف، فيما تعرض عدد من اللاعبين للإصابة، من بينهم بنجامين سيشكو وماركوس راشفورد وكوبي ماينو. وشارك ماتيس دي ليخت أساسياً للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.

نيكو باث يقود الفوز بهدفين

سجل نيكو باث الهدف الأول لكومو في الدقيقة الثانية، وكان أول أهدافه في دوري الأبطال. جاء الهدف بتسديدة بالقدم اليسرى إلى الزاوية العليا البعيدة.

أضاف تاسوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 49. وقبل ذلك بقليل، كاد دا كونيا أن يسجل الثالث بتسديدة مرت بجوار الزاوية العليا البعيدة بقليل. وفي الدقيقة 57 سجل باث هدفه الثاني، بعد أن تجاوزه كارلوس بالويا في وسط الملعب.

سجل جاكوبو رامون الهدف الرابع برأسية في الدقيقة 76. ورد يونايتد عبر جوشوا زيركزي في الدقيقة 91 ضمن الوقت بدل الضائع، لتستقر النتيجة على 4-1.