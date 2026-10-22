تشيلسي يتابع ياسين عيّاري

يدرس تشيلسي التعاقد مع لاعب الوسط السويدي ياسين عيّاري، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يلعب حاليًا لصفوف برايتون. ولا يبدو النادي اللندني وحده في السباق، إذ ينافسه عليه غلطة سراي.

ليفربول وأوزون وبيلجو وكاتامو

لا يستعجل ليفربول بدء مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، البالغ 27 عامًا، رغم تحسن مستواه في الموسم الحالي. وفي المقابل، يبدو النادي مهتمًا بالمكسيكي جيلبرتو مورا، لاعب وسط تيخوانا البالغ 18 عامًا، إلى جانب عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

أما أرسنال فيتصدر سباق الأندية الإنجليزية الممتازة للتعاقد مع التركي كان أوزون، لاعب وسط آينتراخت فرانكفورت البالغ 20 عامًا. ويراقب إيفرتون الكرواتي ديون بيلجو، مهاجم دينامو زغرب البالغ 24 عامًا، ضمن عدة خيارات محتملة في يناير.

ويستعد سندرلاند لتقديم عرض جديد للتعاقد مع الموزمبيقي جيني كاتامو، المحترف في سبورتينغ البالغ 25 عامًا، خلال نافذة الانتقالات في يناير.

أرسنال وجيوكيريس وفينيسيوس

يريد أرسنال استرداد 55 مليون جنيه إسترليني دفعها للتعاقد مع السويدي فيكتور جيوكيريس، البالغ 28 عامًا. ويرجح التقرير أن تتم الصفقة المحتملة مع اللاعب في نهاية الموسم، لا في يناير.

في سياق آخر، كان البرازيلي فينيسيوس جونيور، البالغ 26 عامًا، مغريًا جدًا بالانتقال إلى أرسنال في الصيف. لكنه يأمل الآن في إنهاء مسيرته مع ريال مدريد.

برشلونة وريال مدريد يتابعان مانزامبي

يتابع برشلونة وريال مدريد السويسري يوهان مانزامبي، البالغ 21 عامًا، لاعب أستون فيلا. ويأتي هذا الاهتمام بعد بداية مميزة للاعب مع النادي الإنجليزي.