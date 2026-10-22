أجرت وكالة ناسا يوم 21 أكتوبر اختبارًا لمحرك RS-25 يحمل الرقم 10001 على منصة فريد هيز للاختبار في مركز ستينيس للفضاء قرب باي سانت لويس بولاية ميسيسيبي. وجاء الاختبار ضمن برنامج يهدف إلى تجهيز المحركات للرحلات المقبلة في مهمات أرتميس.

مدة تعادل زمن الإطلاق الفعلي

أُطلق المحرك التطويري لمدة نحو ثماني دقائق ونصف الدقيقة، أي ما يعادل 500 ثانية. وهذه المدة تطابق الزمن الذي تعمل فيه محركات RS-25 خلال إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي SLS.

شغّل المشغّلون المحرك حتى بلغ مستوى قدرة 111%. ويطابق هذا المستوى الدفع اللازم لإطلاق صاروخ SLS والمركبة أوريون إلى المدار باستخدام محركات الإنتاج الجديدة.

أهداف الاختبار

تركزت الأهداف الرئيسية على اختبار قبول مكونات RS-25 المخصصة للرحلات المقبلة في مهمات أرتميس. كما شمل الاختبار التحقق من نظام الحماية الحرارية الجديد الذي يحمي فوهة المحرك من الحرارة المحيطة به أثناء الإطلاق.

وأوضحت ناسا أن هذا المحرك التطويري لن يُستخدم في الرحلات الفعلية. ويتيح الاختبار للوكالة وللشركة المتعاقدة الرئيسية L3Harris Technologies جمع بيانات مهمة لتحسين أداء المحرك وموثوقيته.

دور المحركات في مهمات أرتميس

تنتج أربعة محركات RS-25 دفعًا مجتمعًا يصل إلى 2 مليون رطل، وتساعد في إطلاق صاروخ SLS في كل مهمة من مهمات أرتميس. وتُختبر جميع هذه المحركات وتُعتمد صالحة للطيران في مركز ستينيس قبل استخدامها.

ويُجري الاختبارات فريق من المشغّلين التابعين لناسا وL3Harris وNova Space Solutions.