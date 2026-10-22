أرسنال يهزم بايرن ميونخ بهدف رايس المتأخر في دوري الأبطال

فاز أرسنال على بايرن ميونخ بهدف سجله ديكلان رايس في الدقيقة 82، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا مساء الخميس الثاني والعشرين من أكتوبر 2026. جاء الهدف بتسديدة منخفضة من داخل منطقة بايرن، فحسمت النتيجة لصالح الفريق اللندني.

هدف إيزي الملغى ثم المُعتمد

افتتح إيبيريتشي إيزي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 25، بتسديدة من خارج المنطقة استقرت في الزاوية البعيدة، بعد تمريرة من مارتن أوديغارد. لكن الهدف ألغي في البداية بسبب تسلل.

بعد مراجعة الحكم المساعد للفيديو، تأكد أن إيزي كان في وضع صحيح، فاعتُمد الهدف.

تعادل بايرن ثم تقدمه بركلة جزاء

رد بايرن في النصف الأول، إذ عادل النتيجة بتمريرة من هاري كين وصلت إلى ألفونسو ديفيز الذي سجل. وقبل نهاية الشوط تقدم بايرن مرة أخرى بركلة جزاء سجلها كين، بعد لمسة يد من جوريين تيمبر.

بهذا الهدف سجل كين في 10 مباريات متتالية في دوري الأبطال، وهو أقل بمباراة واحدة من رقم كريستيانو رونالدو. وكان كين، بحسب ما ورد، المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية يوم الاثنين.

تغييرات الفريقين وغياب النجوم

قدم أرسنال تشكيلته بتغييرين فقط، إذ دخل تيمبر مكان بن وايت، ودخل نوني مادويكي مكان إيزي. أما بايرن فغاب عنه مايكل أوليسي بالإيقاف، وأصيب جمال موسيالا، وغاب جوشوا كيميتش لأسباب شخصية، وكان لويس دياز بديلًا.

أصيب بوكايو ساكا في الدقيقة العاشرة وخرج، ليحل مكانه إيزي. وكان فينسنت كومباني على دكة بايرن بعد تعافيه من المرض.

بايرن بلا هزيمة على أرضه منذ 2013

كان بايرن قد ظل دون هزيمة على ملعبه في دوري الأبطال ومرحلة الدوري منذ خسارته أمام مانشستر سيتي في ديسمبر 2013، أي منذ 40 مباراة. وجاءت هزيمته هذه المرة لتنهي ذلك السجل.

وكان بايرن يسعى للثأر من خسارته 3-1 أمام أرسنال على ملعب الإمارات الموسم الماضي، لكنه لم يفلح في ذلك.