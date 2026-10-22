الهوية الجديدة تظهر على موقع آبل

ظهرت الهوية البصرية الجديدة لخدمة Apple Music على موقع Apple الإلكتروني، في خطوة أعلنتها شركة آبل يوم الخميس 22 أكتوبر 2026. وتُعد الخدمة منصة لبث الموسيقى تابعة للشركة.

جاء الإعلان الرسمي عن الهوية الجديدة في وقت سابق من اليوم نفسه. ولم تُفصّل الشركة في الإعلان أكثر من ظهور التصميم على موقعها.

شعار أبيض وأسود وأيقونة مماثلة

الشعار الجديد لخدمة Apple Music أبيض وأسود، كما أن أيقونة التطبيق الجديدة بالأبيض والأسود أيضًا. بذلك تخلت آبل عن نظام الألوان الأحمر الذي كانت الخدمة تعتمده من قبل.

أما أيقونة التطبيق في الإصدار التجريبي من iOS 27.2 فهي أبسط تصميمًا، وتعتمد الأبيض والأسود. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة ستضيف لونًا إلى الهوية في وقت لاحق.

فيديو على يوتيوب ومواعيد الطرح

نشرت آبل في وقت سابق من اليوم مقطع فيديو على يوتيوب يعرض الهوية الجديدة. وأظهر الفيديو أن الهوية صُنعت «بالصوت»، وعرض الشعار الجديد برسوم متحركة ملونة.

ستُطرح الهوية الجديدة مع الإصدارات البرمجية القادمة من آبل، ومنها iOS 27.2 وmacOS 27.2. ومن المتوقع أن تصدر هذه التحديثات الأسبوع المقبل.