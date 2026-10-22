الكولاجين بروتين بنائي يشكّل نحو ثلث بروتينات الجسم تقريباً، وهو المسؤول عن متانة الجلد ومرونته. ومع تقدّم العمر يقل إنتاج الجسم له تدريجياً، فيظهر الترهل والجفاف والخطوط الدقيقة. لذلك يسأل كثير من القراء في مصر عن الأطعمة التي تساعد البشرة على الحفاظ على نضارتها. والحقيقة المهمة أن الجسم لا يمتص الكولاجين الغذائي كما هو ليضعه مباشرة في الجلد، بل يحلله إلى أحماض أمينية ثم يعيد استخدامها حسب حاجته. ولهذا فإن الغذاء المتوازن الغني بالعناصر التي يحتاجها الجسم لإنتاج الكولاجين بنفسه له أثر أوضح من الاعتماد على مصدر واحد.

المصادر الحيوانية للكولاجين

توجد أعلى نسب الكولاجين في الأنسجة الضامة للحيوانات، مثل الجلد والغضاريف والعظام والأوتار. ومن أشهر المصادر الغذائية المتاحة في الأسواق المصرية:

المرق المطبوخ من العظام والغضاريف ، ويُحضَّر بطبخ العظام مع قليل من الخل لساعات طويلة حتى يذوب جزء من الكولاجين.

، ويُحضَّر بطبخ العظام مع قليل من الخل لساعات طويلة حتى يذوب جزء من الكولاجين. الجلد والأطراف الغضروفية ، مثل جلد الدجاج وأرجله، وهي غنية بالكولاجين الطبيعي.

، مثل جلد الدجاج وأرجله، وهي غنية بالكولاجين الطبيعي. الأسماك بأنواعها ، خاصة الجلد والعظام الصغيرة الناعمة في بعض الأنواع، وهي مصدر جيد للبروتين مع دهون صحية.

، خاصة الجلد والعظام الصغيرة الناعمة في بعض الأنواع، وهي مصدر جيد للبروتين مع دهون صحية. البيض، ولا سيما بياضه، وهو يحتوي على بروتينات تدعم تكوين الكولاجين وإن لم يكن غنياً به مباشرة.

المصادر النباتية وما تقدّمه فعلاً

النباتات لا تحتوي على كولاجين، لكنها تقدّم عناصر ضرورية لبناء الكولاجين داخل الجسم، وأهمها فيتامين C الذي لا يتكوّن الكولاجين الطبيعي بدونه، والزنك، والنحاس، والمضادات الحيوية النباتية التي تحمي الألياف من التلف. ومن أهم هذه الأغذية:

الحمضيات ، مثل البرتقال واليوسفي والليمون، وفيها فيتامين C بكميات كبيرة.

، مثل البرتقال واليوسفي والليمون، وفيها فيتامين C بكميات كبيرة. الفلفل الأحمر والجوافة والفراولة ، وكلها غنية بفيتامين C.

، وكلها غنية بفيتامين C. البقوليات ، كالعدس والفول والحمص، وهي مصدر للبروتين والزنك.

، كالعدس والفول والحمص، وهي مصدر للبروتين والزنك. المكسرات والبذور ، مثل بذور اليقطين واللوز، وفيها الزنك والنحاس.

، مثل بذور اليقطين واللوز، وفيها الزنك والنحاس. الخضراوات الورقية، كالسبانخ والجرجير، وفيها مضادات أكسدة تحمي الجلد.

نصائح عملية وحدود معقولة

لتحضير مرق غني بالكولاجين في المنزل، يمكن طبخ نحو كيلو من العظام أو الغضاريف مع ليترين من الماء وملعقة كبيرة من الخل، وتركها على نار هادئة من ثلاث إلى أربع ساعات، ثم تصفيتها. ويفضّل تناول كوب واحد منه في اليوم ضمن وجبة متوازنة، مع الانتباه إلى محتواه من الملح والدهون.

ويمكن أن تكون وجبة يومية مفيدة كالتالي: كوب من العصير الطبيعي غني بفيتامين C، وحصة من البقوليات أو البيض، ومجموعة من الخضراوات الورقية، ومقدار قليل من المكسرات. هذا النمط يمنح الجسم ما يحتاجه لإنتاج الكولاجين بكفاءة.

ويجب التنبيه إلى أن المكملات الغذائية التي تدّعي تحسين البشرة بسرعة تحتاج إلى حذر، إذ لم تثبت الدراسات الواسعة فعاليتها بشكل قاطع، ومن الأفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناولها، خاصة لمن لديهم أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية. كما أن الحماية من الشمس واستخدام واقٍ مناسب والإقلاع عن التدخين والنوم الكافي عوامل لا يعوّضها أي غذاء في الحفاظ على البشرة.