التركيز والانتباه الذهني قدرة يحتاجها الطالب في المذاكرة، والموظف في عمله، وكل من يقرأ أو يتابع تفاصيل دقيقة. ولا يوجد طعام سحري يرفع الذكاء فجأة، لكن الغذاء المتوازن يوفر للمخ الوقود والمواد البنائية التي يعتمد عليها في العمل، ويقلل من أسباب الشرود والإرهاق الذهني. وهذا الدليل يشرح أهم الأغذية المفيدة في السياق المصري وكيف تدخل في نظام يومي بسيط.

ما الذي يحتاجه المخ ليحافظ على تركيزه؟

المخ يستهلك نسبة كبيرة من طاقة الجسم مقارنة بحجمه، ويعتمد على الجلوكوز المستقر الذي يأتي من الكربوهيدرات المركبة، كما يحتاج الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لبناء أغشية الخلايا العصبية، والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B ومغنيسيوم وحديد وزنك. ونقص الحديد مثلاً يرتبط بالإحساس بالتعب وضعف التركيز، لذلك فالهدف هو تنويع الغذاء وليس الاعتماد على صنف واحد.

أهم الأغذية المعينة على التركيز

الشوفان: نوع من الكربوهيدرات المركبة يمنح طاقة مستقرة. يكفي طبق صغير على الإفطار، ويمكن تحضيره بالماء أو اللبن قليل الدسم.

نوع من الكربوهيدرات المركبة يمنح طاقة مستقرة. يكفي طبق صغير على الإفطار، ويمكن تحضيره بالماء أو اللبن قليل الدسم. البيض: مصدر جيد للبروتين وفيتامين B12 والكولين، وهو مادة تدخل في تكوين الناقلات العصبية. بيضة إلى بيضتين يومياً لمعظم الأصحاء كافية.

مصدر جيد للبروتين وفيتامين B12 والكولين، وهو مادة تدخل في تكوين الناقلات العصبية. بيضة إلى بيضتين يومياً لمعظم الأصحاء كافية. الفول والعدس: غنيان بالحديد والألياف والبروتين النباتي، ويوفران طاقة تدوم، وهما من أرخص وأكثر الأطعمة توفراً في البيوت المصرية.

غنيان بالحديد والألياف والبروتين النباتي، ويوفران طاقة تدوم، وهما من أرخص وأكثر الأطعمة توفراً في البيوت المصرية. الأسماك الدهنية مثل السردين والماكريل: تحتوي على أوميغا 3 الداعم لوظائف المخ. حصة معتدلة مرة أو مرتين أسبوعياً مفيدة.

تحتوي على أوميغا 3 الداعم لوظائف المخ. حصة معتدلة مرة أو مرتين أسبوعياً مفيدة. المكسرات، خاصة الجوز واللوز: توفر دهوناً صحية ومغنيسيوم وفيتامين E. حفنة صغيرة، نحو 25 إلى 30 جراماً، تكفي كوجبة خفيفة.

توفر دهوناً صحية ومغنيسيوم وفيتامين E. حفنة صغيرة، نحو 25 إلى 30 جراماً، تكفي كوجبة خفيفة. التمر: مصدر سريع للطاقة الطبيعية وفيه بوتاسيوم، ويصلح لكسر الجوع بين الوجبات. ثلاث إلى أربع تمرات تكفي.

مصدر سريع للطاقة الطبيعية وفيه بوتاسيوم، ويصلح لكسر الجوع بين الوجبات. ثلاث إلى أربع تمرات تكفي. الخضراوات الورقية مثل الملوخية والسبانخ: غنية بالحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، وهي من أهم عناصر المطبخ المصري المفيد للتركيز.

غنية بالحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، وهي من أهم عناصر المطبخ المصري المفيد للتركيز. الزبادي والجبن قليل الملح: يمدان الجسم بالبروتين والكالسيوم، ويساعدان على الشبع لفترة أطول.

يمدان الجسم بالبروتين والكالسيوم، ويساعدان على الشبع لفترة أطول. الفواكه الطازجة مثل التوت والبرتقال: فيها فيتامين C ومضادات أكسدة تحمي الخلايا العصبية من الإجهاد.

نظام يومي عملي وحدود مهمة

الأفضل أن يبدأ اليوم بوجبة إفطار تجمع الكربوهيدرات المركبة والبروتين، كشوفان مع بيضة وكوب من الزبادي، ثم تكون الوجبات الخفيفة من التمر أو المكسرات بدل الحلويات المصنعة. ويفضل شرب الماء بانتظام، لأن الجفاف الخفيف يضعف التركيز ويسبب الصداع والتعب. كما ينصح بتجنب الوجبات الثقيلة الكثيرة قبل المذاكرة مباشرة، لأنها تسبب الخمول.

من المهم أن نعرف أن الغذاء وحده لا يعالج اضطرابات الانتباه الحقيقية، ولا يغني عن النوم الكافي وممارسة الحركة وتقليل الشاشات قبل النوم. وإذا كان الشرود الشديد أو التعب المستمر يؤثران في الدراسة أو العمل، فالأفضل مراجعة الطبيب، ولمعرفة الفحوص المناسبة أو الأدوية إن لزمت يكون ذلك لدى الطبيب المختص وليس عبر الوصفات المتداولة.

وفي النهاية، فإن أفضل قائمة هي التي تلتزم بها بانتظام: وجبات متوازنة، ماء كافٍ، نوم منتظم، وأطعمة من البيت المصري الأصيل تكفي كثيراً لدعم تركيز عقلي ثابت.