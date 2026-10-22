أعلنت شركة سامسونغ وقف خدمة Daily+ على أجهزتها التلفزيونية، وستُغلق الخدمة في وقت لاحق من هذا الشهر. ويأتي القرار بعد أن كانت الخدمة متاحة لفترة قصيرة نسبياً منذ إطلاقها عام 2024.

ما الذي ستشمله الخدمة عند إغلاقها

تشمل الخدمة التلفزيونات وأجهزة العرض والشاشات الذكية، لكن الإشعار الذي أعلنت فيه الشركة القرار يقتصر على التلفزيونات المدعومة فقط. وقد نُشر الإشعار على تلفزيونات سلسلة 2026.

يقول الإشعار إن خدمة Daily+ ستُنهى بعد 30 أكتوبر 2026. ولم تذكر سامسونغ السبب وراء القرار.

ماذا كان يوفر القسم للمستخدمين

كان القسم يوفّر وصولاً سريعاً إلى ميزات الاتصال والترفيه العائلي والصحة والإنتاجية. وكان يجمع في مكان واحد تطبيقات الترفيه العائلي واللياقة والصحة ومكالمات الفيديو وغيرها.

من تطبيقات اللياقة والصحة التي كانت موجودة فيه: Samsung Health وDr. Tail وFlexit وHealthTap وF45 Training وTechnoGym. أما تطبيقات الإنتاجية فكانت تشمل Microsoft Remote PC وMicrosoft 365، فيما ضمّ قسم نمط الحياة تطبيقَي Samsung Food وSamsung Karaoke.

ما يمكن للمستخدمين فعله بعد الإغلاق

يمكن تنزيل التطبيقات التي كانت متاحة في Daily+ بشكل منفصل من متجر التطبيقات على تلفزيونات الشركة. أي أن التطبيقات نفسها لن تختفي مع إغلاق القسم.

قبل الإعلان بأشهر قليلة، أضافت سامسونغ تكامل Google Photos إلى Daily+. ويُرجَّح أن يصبح Google Photos متاحاً عبر متجر التطبيقات على تلفزيونات سامسونغ وشاشاتها بعد الإغلاق. وقد شكّك بعض المستخدمين في مستقبل الميزة بعد قرار الإغلاق.