21 قتيلاً في هجمات على مطارات سعودية منذ مطلع أكتوبر

أودت الهجمات الحوثية على المطارات السعودية بحياة 21 شخصاً على الأقل منذ بداية أكتوبر، وفق السلطات السعودية. وكانت أشدها فتكاً ضربة صاروخية استهدفت مطار الرياض الدولي في 10 أكتوبر.

أسفرت الضربة عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 308 آخرين. وهي الأشد فتكاً في السعودية منذ أكثر من عقد.

استهداف مطار المكلا وادعاء بشأن معدات عسكرية

قال المتحدث العسكري الحوثي يوم الأربعاء إن الجماعة استهدفت معدات عسكرية في مطار مدينة المكلا جنوب اليمن. وأوضح أن هذه المعدات نقلتها السعودية لاستخدامها من قبل القوات الموالية للحكومة.

وأفاد إعلام يديره الحوثيون بمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في غارات جوية ومدفعية خلال الساعات الـ24 السابقة. ولم يتضمن ذلك تفاصيل إضافية عن موقع كل هجوم.

أرقام الضحايا وتصعيد منذ يوليو

وفق وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون، قُتل 155 مدنياً منذ تجدد الحرب الأهلية اليمنية قبل ثلاثة أشهر. في المقابل، أفادت وزارة الصحة الحكومية بمقتل 1574 شخصاً على الأقل في النزاع خلال الفترة نفسها.

تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 256 ألف شخص نزحوا أيضاً. وانهار وقف إطلاق نار غير رسمي استمر أربع سنوات في يوليو، حين أعلن الحوثيون "حظراً بحرياً" على السعودية وبدأوا هجمات بالصواريخ والمسيرات على المطارات والمنشآت النفطية والناقلات في البحر الأحمر.

برر الحوثيون ذلك بالرد على ما يسمونه حصاراً سعودياً لأراضيهم، وعلى غارة جوية على مطار صنعاء يحملون المملكة مسؤوليتها.

جبهات القتال واستمرار المعارك

تصاعد النزاع في سبتمبر بعد سيطرة الحوثيين على جزء من ساحل اليمن الجنوبي الغربي على البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب. وأسهم هذا التقدم في ارتفاع أسعار النفط بعد ستة أشهر من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

في أوائل هذا الشهر، أعلنت القوات الموالية للحكومة استعادة السيطرة على أراضٍ تشرف على باب المندب بعد هجوم مضاد بدعم جوي سعودي. والقتال العنيف مستمر هناك، وكذلك حول مدينة تعز المحاصرة الخاضعة للحكومة، وفي الشمال بمحافظات مأرب والجوف والضالع وشبوة.