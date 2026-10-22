لاعبة في الديربي وتوتر متوقع

قالت كاثرينكا تاندبيرغ، لاعبة توتنهام هوتسبر، إن الفوز على أرسنال في ديربي شمال لندن يوم السبت يعني أكثر من ثلاث نقاط. فبحسبها، الفوز يخص النادي كله والمكان كله وتوتنهام بأكمله.

وأوضحت أنها ستشعر بتوتر لم تعتده في المباريات العادية. ورأت في ذلك أمرًا جيدًا. وترى أن مشجعي توتنهام يكرهون أرسنال، والعكس صحيح، وأن الهدف هو إثبات أنهم الفريق الأفضل.

من السويد إلى لندن

تبلغ تاندبيرغ 22 عامًا، وانتقلت إلى لندن في سبتمبر 2025. ووقّعت مع توتنهام في يوم الانتقالات الأخير، بعد تألقها في الأهداف مع لينشوبينغ ثم هامبي في الدوري السويدي.

سجلت هدفًا من مسافة 40 ياردة في أول مشاركة أساسية لها ضد إيفرتون. وتقول إنها تأقلمت جيدًا، وإن بداية الموسم كانت صعبة ولم تحقق بعد ما تريده، لكن أمامها مباريات كثيرة.

ترى أن الفرق بين السويد وإنجلترا يكمن في أن اللاعبات هنا من مستوى كأس العالم، لذلك عليها أن تؤدي أسبوعيًا. وتقول إن بدنها أصبح أقوى وأكثر لياقة.

مارتن هو وطموح الموسم

تقول إن العمل مع مارتن هو جعلها تفكر أكثر في اللعب بدون الكرة والضغط. وشبّهت تطورها بتطور هاري كين، إذ عليها أن تكون حاضرة في مناطق أوسع من منطقة الجزاء. ووصفت هو بأنه من أعظم المدربين الذين عملت معهم.

أنهى توتنهام الموسم الماضي في المركز الخامس تحت قيادة هو. وترى تاندبيرغ أن دوري أبطال أوروبا هو الهدف الطبيعي للنادي، وكانت تأمل في المركز الثالث، مع إدراكها لضرورة الواقعية.

خسارتان متتاليتان قبل الديربي

بعد بداية دون خسارة، تعرّض توتنهام لخسارتين متتاليتين، استقبل فيهما ست أهداف أمام لندن سيتي لايونيسز وست أهداف أمام تشيلسي. وترى أن الفريق أظهر إمكاناته في المباراتين، وأن عليه تغيير العقلية وإيجاد الحماس عند مواجهة الفرق الكبيرة.

وتذكّر بأن النادي كان مهددًا بالهبوط قبل عامين، وأن التغيير حدث بسرعة كبيرة. وترى أن ديربي أمام أرسنال المتعثر أمام جماهيره سيكون بمثابة الدواء المثالي.

وتقول إنها تلعب من أجل الجماهير، وتعرف معنى الوقوف في المدرجات، وإن الارتباط بالجمهور مهم جدًا.