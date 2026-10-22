قرار صعب وانتقال بـ75 مليون جنيه إسترليني

انتقل لاعب الوسط البرازيلي برونو غيماريش من نيوكاسل إلى أرسنال، بعد تردد كبير في اتخاذ هذا القرار. وقد بلغت قيمة الصفقة 75 مليون جنيه إسترليني.

كان غيماريش قد وصل إلى نيوكاسل من ليون في يناير 2022. ومنذ ذلك الحين أصبح من أبرز لاعبي الفريق في وسط الملعب.

قال غيماريش إنه بكى عند وداع زملائه في نيوكاسل. وأضاف أنه فقد نومه ليالي عديدة بسبب هذا القرار.

رحيل زملاء ومدرب من نيوكاسل

شهد نيوكاسل رحيل عدد من لاعبيه، من بينهم أنتوني غوردون وساندرو تونالي. كما غادر المدرب إيدي هاو النادي.

ساهم غيماريش في تحقيق كأس الرابطة عام 2025، وهو أول لقب محلي للنادي منذ نحو 70 عامًا. وكان هذا الإنجاز من أهم محطات مسيرته مع الفريق.

أوضح اللاعب أنه يحتاج إلى تحدٍّ جديد، وأنه يتمنى لنيوكاسل كل التوفيق. كما قال إنه يأمل أن يجد في أرسنال المحبة نفسها التي وجدها في نيوكاسل.

بداية قوية مع أرسنال

سجل غيماريش أول أهدافه مع أرسنال في مرمى سندرلاند في سبتمبر، وفاز الفريق بنتيجة 2-0. ثم سجل هدف الفوز على ليدز على ملعب أرسنال في الدوري الإنجليزي.

يلعب غيماريش في وسط الملعب إلى جانب ديكلان رايس وأوديغارد، ويتبادل الثلاثة المراكز في أحيان كثيرة. وقال إن المدرب ميكيل أرتيتا ما زال يبحث عن أفضل تشكيلة للفريق.

أشار اللاعب إلى أن رايس أرسل له رسالة قبل انضمامه إلى أرسنال، قال فيها إن الخصومة بينهما انتهت وأصبحا صديقين.

لقاء بايرن ميونيخ وتطلعات المرحلة المقبلة

في دوري أبطال أوروبا، واجه أرسنال بايرن ميونيخ، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2. عادل ديكلان رايس النتيجة للفريق في الدقيقة 82، بعد أن تصدى مانويل نوير لتسديدة قريبة من غيماريش.

وصف غيماريش حارس بايرن نوير بأنه من أفضل حراس العالم، رغم بلوغه 40 عامًا. وأكد أن عقلية النادي تغيرت كثيرًا، وأن الفريق لا يقبل التعادل في ملعب بايرن ويسعى دائمًا إلى الفوز.

يلعب أرسنال المقبل على ملعبه أمام إيفرتون يوم السبت. ويتوقع غيماريش أن يكون لقاؤه مع نيوكاسل في 21 نوفمبر محطة مهمة في جدوله.