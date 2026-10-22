يقدّم محاكٍ جديد يحمل اسم VBoy Color نسخة معاد تصورها من جهاز Virtual Boy الذي أطلقته نينتندو، مع شاشة ملونة بالكامل بدلاً من الشاشة الحمراء وحدها التي عرف بها الجهاز الأصلي.

15 لعبة بحزم ألوان مدمجة

يأتي المحاكي مزوّداً بحزم ألوان مدمجة لخمس عشرة لعبة. وتمثل هذه الألعاب جزءاً كبيراً من المكتبة الرسمية المحدودة للجهاز.

ويستطيع المستخدمون تعديل حزم الألوان يدوياً بواسطة أدوات فيديو مدمجة، فيلوّنون الشاشات الفردية كما يشاؤون. وعند تعديل لون معيّن، يتعلم المحاكي الألوان التي يستخدمها كلما ظهرت المربعات نفسها في مواضع أخرى من اللعبة.

التلوين لا يزال ناقصاً في الإصدار التجريبي

لا تعمل عملية إعادة التلوين بشكل مثالي في الإصدار التجريبي الحالي. فالخوارزمية تفوّت أحياناً بعض المربعات، فتظهر مربعات غير ملونة تومض وتلفت النظر بوضوح.

ولا تنجح هذه العملية في ألعاب مثل 3-D Tetris وRed Alarm، لأن رسوماتها ثلاثية الأبعاد تعتمد على الإطارات السلكية بدلاً من المربعات. ولهذه الألعاب يوفر VBoy Color خياراً لتطبيق ألوان أو تدرجات لونية بحسب عمق كل خط ظاهر، وهو ما يساعد على إبراز التأثير ثلاثي الأبعاد، خصوصاً على الشاشات المسطحة.

امتداد لمحاكيات سابقة ودعم للتجسيم

يعتمد المحاكي على محاكيات سابقة، هي VirtualBoyGo وBeetle VB. ويدعم كذلك التجسيم الكامل على سماعات الواقع الافتراضي أو شاشات الأبعاد الثلاثية.

المحاكي ما زال في مرحلته المبكرة. ويُعد من المحاكيات التي تتجاوز الدقة في محاكاة اللعب، بهدف تحسين التجربة التي قدّمها الجهاز الأصلي.