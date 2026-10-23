فتح التحقيق بعد تقرير استقصائي

فتحت الشرطة في قبرص تحقيقاً في الشؤون المالية والضريبية للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي. ويأتي فتح التحقيق بعد تقرير أعدّته صحيفة الغارديان بالشراكة مع جهات إعلامية أخرى.

شمل التقرير الاستقصائي إدارة الإمبراطورية التجارية للملياردير. وشاركت في إعداده، إلى جانب الغارديان، مؤسسة الصحافة الاستقصائية وهيئة الإذاعة البريطانية.

مساعدون وأوراق مزوّرة وشركة محاسبة

وجد التقرير أن مساعدين لأبراموفيتش، من بينهم موظفون في الفرع القبرصي لشركة ديلويت المحاسبية، بدا أنهم زوّروا أوراقاً تتعلق بشركاته الخارجية. ويشمل ذلك، بحسب ما ورد، تأريخ وثائق أساسية بتاريخ سابق.

وبحسب التحقيق، أدى ذلك إلى أصول تُقدّر بمليارات الجنيهات، ويبدو أنه ساعد الشركات المملوكة له على التهرب الضريبي وإخفاء أصول. واستند التقرير إلى تسريب «قبرص السرية» الذي تضمن أكثر من 500 ألف وثيقة، وعرضه أولاً الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية قبل أن تحلله مؤسسات من بينها مكتب الصحافة الاستقصائية وهيئة الإذاعة البريطانية.

الشرطة أمام البرلمان: أحداث 2003 و2006

ظهر دور الشرطة القبرصية خلال اجتماع دوري للجنة برلمانية قبرصية معنية بالمؤسسات والقيم ومفوض الإدارة. وأبلغ مسؤول كبير في الشرطة اللجنة أن التحقيق يتناول أحداثاً جرت بين عامي 2003 و2006.

وقال أندرياس أناستاسيادس، مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم، إن الشرطة بدأت جمع الأدلة بعد التقرير. وأوضح أنها ستستشير الجهات المعنية لتقييم المواد المتاحة، مشيراً إلى أن مرور الوقت سيجعل التحقيق أصعب. ويمكن أن يستمر التحقيق عدة أشهر، بحسب المسؤول.

ردود الأطراف المعنية

نفى أبراموفيتش سابقاً أي مخالفة، وقال إنه اعتمد على نصيحة خبراء مهنيين. أما ديلويت قبرص فقالت سابقاً إنها تعمل وفق جميع القوانين المعمول بها، وإنها لم تعد قادرة على الوصول إلى المواد ذات الصلة بسبب مرور الوقت.

وتواصلت الغارديان مع ممثلين لأبراموفيتش ومع ديلويت قبرص للتعليق، دون أن يرد النص على ردودهما.