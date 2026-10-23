رفع الهدف إلى 14 مليون وحدة

ذكر تقرير أن شركة أبل رفعت هدف شحنات هاتف iPhone Duo بنسبة 44%. ووفق مصادر في سلسلة التوريد، تلقّت شركة Foxconn ومصنّعو المكونات تعليمات برفع الكمية من 9.7 مليون وحدة إلى 14 مليون وحدة. ويغطي الهدف الجديد أول 12 شهرًا من الإنتاج.

يأتي القرار بعد طلب مرتفع جدًا على الهاتف منذ بدء الطلبات المسبقة الأسبوع الماضي. وتأجلت مواعيد الشحن لتصل إلى يناير خلال ساعات من بدء الطلبات.

تحذيرات سابقة بشأن قيود الإنتاج

في يوليو، ذكرت Nikkei Asia أن أبل طلبت من مورديها إنتاج نحو 10 ملايين هاتف قابل للطي في عام 2026. أما في سبتمبر، فقال المحلل Jeff Pu إن الإنتاج هذا العام سيقتصر على 6 ملايين وحدة بسبب قيود إنتاج المفصلات.

وسبق أن أفادت تقارير بوجود صعوبات تصنيع تؤثر على التجميع والشاشات والمفصلات. ويعتمد الإنتاج الفعلي على تقدم التجميع، ولا تعني الطلبات الأعلى تلقائيًا وجود هواتف أكثر في المتاجر.

توقعات نمو سوق الهواتف القابلة للطي

يتوقع المصدر نفسه أن تنمو شحنات الهواتف القابلة للطي عالميًا بنسبة 25.7% في عام 2026، ثم بنسبة 59.1% في عام 2027. وكان نمو هذه الشحنات قد بلغ 7.4% في عام 2025.

موعد الطرح والأسعار وقيود الشراء

يُطرح الهاتف في الأسواق يوم 23 أكتوبر، أي غدًا. ويبدأ سعره في الولايات المتحدة من 1,999 دولارًا.

حذّرت أبل من كمية محدودة متاحة في المتاجر يوم الإطلاق. ووضعت حدًا لعدد الأجهزة التي يمكن للشخص الواحد شراؤها، وهو جهازان.