البطولة وموعدها

ستستضيف الولايات المتحدة أول كأس عالم للأندية للسيدات، وذلك وفق تأكيد الفيفا. ستُقام البطولة في الفترة من 5 إلى 30 يناير 2028.

صُممت البطولة على غرار كأس العالم للأندية للرجال المعدّلة، وستُقام كل أربع سنوات. تضم البطولة 19 فريقًا في مجملها.

الفرق المشاركة

أرسنال من بين سبعة فرق محددة للمشاركة. وتأهلت برشلونة وغوثام وكلوب أمريكا وكورينثيانز ونايغوهيانغ ووهان جيانغدا إلى البطولة أيضًا.

سيُختار ستة أندية أوروبية إضافية لتمثل الاتحاد الأوروبي (يويفا). أما آسيا وأفريقيا وكونكاكاف وكونميبول فستحصل كل منها على ثلاثة مقاعد، بينما تنال أوقيانوسيا مقعدًا واحدًا. وستُحدَّد 12 فريقًا آخرين لاحقًا.

أسباب اختيار الولايات المتحدة

قالت كبيرة مسؤولي كرة القدم النسائية في الفيفا، سارAI بيرمان، إن مكانة الولايات المتحدة في تنظيم بطولات الفيفا الكبرى واهتمامها الكبير بكرة القدم النسائية وبنيتها الرياضية المتقدمة جعلتها الخيار الأبرز. وكانت الولايات المتحدة قد استضافت كأس العالم للأندية للرجال عام 2025.

وشاركت الولايات المتحدة هذا الصيف في استضافة كأس العالم للرجال مع المكسيك وكندا. وستشارك كذلك في استضافة كأس العالم للسيدات عام 2031 مع كوستاريكا وجامايكا والمكسيك.

مكانة البطولة في الروزنامة

قالت بيرمان إن هذه الأندية الأربعة عشر ستُظهر قوة عمق كرة القدم النسائية للجمهور العالمي. وأشارت إلى أن الأندية ستتاح لها فرصة سرد قصتها وتوسيع قاعدة جماهيرها وتمثيل ناديها على الساحة العالمية.

وكان دوري السيدات الإنجليزي قد وصف جدولة كأس العالم للأندية بأنها قد تكون «كارثية»، وذلك في وقت سابق من هذا العام. وتُعد هذه ثاني مسابقة نسائية تُقام في منتصف الموسم يستحدثها الفيفا في السنوات الأخيرة، بعد دوري أبطال الأندية. وأُقيمت بطولة أبطال الأندية لأول مرة في فبراير، وفاز بها أرسنال.