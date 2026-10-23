نوتنغهام فورست يبحث عن الأهداف

لم يحصد نوتنغهام فورست سوى خمس نقاط في سبع مباريات، وسجل خمسة أهداف فقط، وهو رقم قريب جدًا من حصيلته في الموسم الماضي. ولهذا بات أوليفر غلاسنر مطالبًا بإيجاد حلول سريعة لضعف التهديف.

يملك المدرب ورقة قد تساعده، إذ أصبح موراغان غيبز-وايت متاحًا للمشاركة بعد غيابه عن الهزيمة الضيقة أمام أرسنال. وسيكون حضوره مهمًا في المباراة المقبلة أمام إبسويتش.

وفي المقابل يقف ليام ديلاب في قلب الحديث عن الفريق المنافس. فقد سجل 12 من أهدافه الـ14 في الدوري الإنجليزي مع إبسويتش، وستة منها جاءت على ملعب بورتمان رود. وقال غلاسنر إن على فريقه تحسين وضع ديلاب ليتمكن من التسجيل، ووصفه بأنه من أفضل المهاجمين في الإنهاء.

فيلا أمام سيتي بذاكرة قريبة

يستضيف أستون فيلا مانشستر سيتي يوم السبت في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت بريطانيا. ويعود الفريق المضيف إلى ذكرى قريبة، إذ فاز على سيتي 2-1 على ملعب الاتحاد في مايو الماضي، بهدفين لأولي واتكينز.

جاء ذلك الفوز بعد أربعة أيام فقط من تتويج فيلا بالدوري الأوروبي في إسطنبول. أما سيتي فإذا فاز في مباراته المقبلة فسيصبح ثالث فريق يحقق أول ثماني انتصارات في موسم الدوري الإنجليزي.

أرسنال يتعامل مع إصابة ساكا

يلعب أرسنال مع إيفرتون يوم السبت في الساعة 3 ظهرًا بتوقيت بريطانيا. وتحيط بالمباراة إصابة بوكايو ساكا، الذي غادر خلال تعادل فريقه 2-2 مع بايرن ميونخ يوم الأربعاء، وهي إصابة يُشتبه في أنها في العضلة الرباعية.

وقد يفتح غياب ساكا الباب أمام ماكس داومان، الذي سجل أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون في مارس. غير أنه لم يلعب في الدوري هذا الموسم سوى تسع دقائق فقط. ويريد فرانك لامبارد من فريقه أن يصبح أكثر صلابة، ويرى أنه لا يمكن الاستمرار في تصفيق اللاعبين والاكتفاء بالإيمان بأنهم يستحقون البقاء في الدوري.