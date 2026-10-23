وقع زلزال قوي بقوة سبع درجات في منطقة جبلية بالتبت، وأسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وذلك مساء يوم الخميس. وكان مركز الزلزال في مقاطعة بقن بمنطقة ناقتشو.

حالة طوارئ وفرق إنقاذ

أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة، وأرسلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة. وتبعد المقاطعة نحو 400 كيلومتر شمال شرق عاصمة التبت لهاسا.

وأصيب 32 شخصا آخرين بجروح في الزلزال.

انهيار المنازل وانقطاع الكهرباء

انهار أكثر من 300 منزل في المنطقة المتضررة. وانقطعت الكهرباء عن المنطقة في معظمها.

صعوبات تعيق وصول فرق الإنقاذ

أدت انهيارات صخرية إلى إغلاق طرق في المنطقة، ما صعّب وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة. ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين على كارثة مشابهة في المنطقة.

فقد ضربت فيضانات وانهيارات أرضية هائلة التبت ونيبال قبل أقل من شهرين، ونتجت عن انهيار نهر جليدي. وأسفرت تلك الفيضانات والانهيارات عن مقتل 1,400 شخص على الأقل، ولا يزال المئات من المفقودين الآخرين في عداد المفقودين.