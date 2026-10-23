تنشر هواوي إعلانها الرسمي الأول عن هاتف Pura 90 Plus، وتفتح باب الحجز المسبق له في الصين اليوم، الجمعة 23 أكتوبر 2026.

موعد الحجز وقنواته

يبدأ الحجز المسبق عند الساعة 10:08 من صباح اليوم عبر متجر VMall الإلكتروني، إضافة إلى متاجر التجربة وتجار التجزئة المعتمدين. وتقدم الشركة مزايا حصرية للمشترين الأوائل.

ويُتوقع أن يُطرح الهاتف رسمياً الأسبوع المقبل. كما يُنتظر أن يبدأ الشحن قبل 8 نوفمبر.

موقعه في عائلة Pura 90

ينضم الهاتف إلى عائلة Pura 90 التي أُطلقت في أبريل، والتي تضم طرازات Pura 90 وPura 90 Pro وPura 90 Pro Max. وهو الطراز الوحيد في العائلة الذي لا يملك أطرافاً مسطحة.

يعود إطار Pura 90 Plus إلى الشكل المنحني والظهر المستدير، على غرار Huawei Pura 80 Pro. أما وحدة الكاميرا الخلفية فتحتفظ بالتصميم المثلث المقلوب في الزاوية العلوية اليمنى، كما هو الحال في بقية العائلة.

ويظهر الإعلان الهاتف بلون Sunset Purple، وهو تدرج بين الأرجواني والبرتقالي. ويتوفر هذا اللون أيضاً على Pura 90 Pro Max.

المواصفات والسعر في الانتظار

لم تكشف هواوي بعد عن مواصفات الهاتف الصلبة، لذا تبقى المواصفات غير مؤكدة. ويُشاع أن اسم الشيفرة للجهاز هو Lucia، ومن المتوقع أن يقع بين Pura 90 القياسي وPura 90 Pro.

تشير التسريبات إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل وحجم استشعار 1 بوصة مع فتحة متغيرة فيزيائية. ويُشاع أيضاً أن الإعداد يشمل كاميرا تيليفوتو ماكرو بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا واسعة جداً بدقة 40 ميغابكسل، ومستشعراً متعدد الأطياف بدقة 1.5 ميغابكسل. ويُقال إن هواوي تقدم نسخة جديدة من خوارزمية التصوير XMAGE.

ويُشاع أن الهاتف يعمل بمعالج Kirin 9020 بثماني أنوية معالجة بترددات 2.5 و2.15 و1.6 غيغاهرتز، مع وحدة معالجة رسومية Maleoon 920. ويُقال إن شاشته بحجم 6.8 بوصة بدقة 1.5K.

لم يُعرف سعر الهاتف بعد. في المقابل، يبدأ سعر Pura 90 Pro من 5499 يوانا، ويبدأ سعر Pura 90 القياسي من 4699 يوانا. ويُتوقع أن تؤكد هواوي المواصفات الكاملة والسعر في حدث الإطلاق الأسبوع المقبل.