موعد الإطلاق ومكان الظهور الأول

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن سلسلة Enjoy 100، وحددت موعد إطلاقها في 28 أكتوبر. وستظهر الهواتف لأول مرة الأسبوع المقبل خلال مؤتمر إطلاق المنتجات الجديدة، ضمن موسم التجديد "Double Eleven".

ويُرجَّح أن يُطلق هاتف Pura 90 Plus في الحدث نفسه. ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية عن هذا الطراز.

بدء الحجز المسبق وقنوات الشراء

يبدأ الحجز المسبق للهاتف اليوم، الجمعة 23 أكتوبر 2026. ويمكن للمهتمين الحجز عبر متجر Huawei Mall، إلى جانب شركاء التجارة الإلكترونية المعتمدين ومتاجر تجربة هواوي والبائعين المعتمدين.

عودة إلى جدول الإصدارات بعد توقف

صدرت سلسلة Enjoy 90 في 23 مارس. وإطلاق سلسلة Enjoy في أكتوبر يعيد الشركة إلى جدول الإصدارات في الربيع والخريف. واتبعت هواوي هذا النمط حتى عام 2023، ثم توقفت عنه.

ويُعزى التوقف بشكل كبير إلى محدودية توافر رقائق Kirin. وتشير التسريبات إلى أن طراز Pro سيحل محل خانة Plus هذه المرة، بعد أن ضمّت سلسلة Enjoy 90 نسخ Standard وPlus وPro Max.

ملامح التصميم في الملصق المسرب

يظهر الملصق ثلاثة هواتف بثلاثة ألوان، ولكل منها نقش نصف دائري منساب على الظهر نفسه. ويبدو أن اللون الأزرق، المسمى Cloud Sky Blue، يعود لطراز Pro Max، فيما يعود اللون البرتقالي لطراز Pro، واللون الأبيض للطراز العادي.

يحتوي طراز Pro Max على حلقة كاميرا دائرية كبيرة ذات حافة حمراء في الظهر. أما طراز Pro فيضم وحدة مربعة تحتوي على حلقتي عدسات مكدستين عموديًا، مع تفصيل شبكي أسفل كل منهما، ويقع مصباح LED الخاص به داخل حلقة شفافة متوهجة.

ويشبه تخطيط الطراز العادي تخطيط طراز Pro، لكن موضع مصباح LED مختلف. ولم تؤكد هواوي أسماء الطرازات بعد.