اتصال هاتفي بين الوزيرين

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مساء الخميس 5 نوفمبر 2026. تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة.

أصدر المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي بياناً يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 يوضح مضمون الاتصال.

مخاوف من تجدد المواجهات

تتركز المخاوف على احتمال تجدد المواجهات العسكرية وتداعياتها على الأمن والاستقرار. شدد عبد العاطي على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية.

دعا الوزير المصري جميع الأطراف إلى إبداء القدر اللازم من الانفتاح. يهدف ذلك إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة عبر المرونة وحلول الوسط.

خلفية التوترات

شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات مشتركة على طهران ومدن إيرانية أخرى في 28 فبراير 2026. ردت إيران بضربات صاروخية وطائرات مسيرة على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

شددت طهران سيطرتها على مضيق هرمز. توصل طرفا النزاع إلى وقف لإطلاق النار في 8 أبريل 2026.

مسار المفاوضات المتعثرة

وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في 18 يونيو 2026 تهدف إلى إنهاء الحرب في المنطقة على جميع الجبهات. استمرت المفاوضات بين البلدين 60 يوماً انتهت في 17 أغسطس 2026.

فشلت هذه المفاوضات في إحراز تقدم كافٍ لإبرام اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.