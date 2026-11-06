أربكت تهديدات كاذبة بالقنابل الملاحة الجوية في أوروبا خلال يومين، حيث أثرت على 21 رحلة يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بعد يوم من جهود منسقة لإرباك السفر الجوي ظهرت يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

تعليقات المسؤولين الأيرلنديين

وصف رئيس وزراء أيرلندا ميخال مارتن الوضع بأنه «مقلق». شدد على أن أولوية حكومته الأولى تبقى سلامة الجمهور الأيرلندي.

قال مارتن لـ RTÉ إنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت التهديدات صادرة عن أفراد أم «هجوم منسق». أضاف أن الأمر يوضح كم يمكن أن يكون السبب في إحداث اضطراب بسيط نسبياً.

شركات الطيران المتضررة

طالت التهديدات الكاذبة طائرات تابعة لشركتي رايانير وأير لينغس من بين الرحلات الـ21 المتأثرة. شملت الحوادث مواقع عبر أوروبا، مع تعاون دولي لاحتواء الأزمة.

التحقيقات الجارية

تعمل الشرطة الأيرلندية والقوات المسلحة وسلطات الأمن السيبراني والطيران على تحديد المسؤولين. ينضم إليهم نظراؤهم الأوروبيون في الجهود المشتركة.

أكدت السلطات الأيرلندية والخبراء السيبرانيون أنهم سيتواصلون مع نظرائهم الأوروبيين لتحديد الجاني.

تصعيد في التقييم

وصف نائب رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس الوضع بأنه «خطير جداً ومتطور». قال لـ Cork 96FM إن الأمر يأتي في أعقاب عدد من تهديدات القنابل الكاذبة يوم الأربعاء والأيام الأخيرة.

أقر هاريس بأنه «من المنصف القول إنهم لا يعرفون بعد من المسؤول عما يحدث صباح الخميس». الهدف من هذه الأنشطة غير التقليدية، بحسب المسؤولين، إحداث اضطراب وخوف وقلق.