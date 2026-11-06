اعتداء على مزارعين واعتقال في دير ميماس

أطلقت قوات إسرائيلية النار على مزارعين أثناء قطف الزيتون الجمعة 6 نوفمبر 2026. اعتقلت القوات مواطناً من بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية.

توغلت القوات الإسرائيلية في البلدة نفسها، وتمركزت دورية عند أطرافها. منعت الدورية الدخول والخروج من دير ميماس.

قصف وتحركات في أربعة أقضية جنوبية

نفذت القوات الإسرائيلية قصفاً مدفعياً وتفجيرات وتحركات عسكرية في أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل وصور. شهدت بلدة الخيام تحركات عسكرية وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

انسحبت آليات إسرائيلية من منطقة نبع إبل السقي باتجاه الخيام بعد عمليات تمشيط. تعرضت بلدة القنطرة لقصف مدفعي وإطلاق نار وتحركات آليات وتفجير.

امتد القصف المدفعي إلى وادي السلوقي في مرجعيون. تعرضت أطراف ميفدون في قضاء النبطية لقصف مدفعي متقطع.

فجرت القوات الإسرائيلية عند أطراف بيت ياحون في قضاء صور، كما فجرت في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل.

سياق الاتفاق والحصيلة

وقعت بيروت وتل أبيب اتفاق "صيغة الإطار" بوساطة أمريكية في 26 يونيو 2026. ينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المحتلة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس 5 نوفمبر 2026 ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4390 قتيلاً و12429 جريحاً. تغطي الحصيلة الفترة من 2 مارس 2026 حتى 5 نوفمبر 2026.

خلفية الاحتلال

احتلت إسرائيل مناطق جنوبي لبنان بعضها منذ عقود وأخرى منذ حرب 2023-2024. وصل التوغل البري الإسرائيلي خلال الحرب إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.