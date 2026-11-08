مباريات الفترة الصباحية والظهيرة

استقبل نادي نابولي خصمه لاتسيو فوق أرضية ملعب ستاد مارادونا عند الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، الموافق 12:30 بتوقيت وسط أوروبا. التقى ميلان مع جنوة، بينما تواجه أتالانتا مع مونزا في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، الذي يوافق 15:00 بتوقيت وسط أوروبا.

قمم المساء في دوري الدرجة الأولى

استضاف إنتر فريق كومو داخل معقل ملعب سان سيرو عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، وتحديداً في تمام الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا. خاض فيورنتينا مواجهة كبرى ضد يوفنتوس عند الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش، الموافق 20:45 بتوقيت وسط أوروبا.

مباريات منافسات دوري الدرجة الثانية

انطلقت مواجهة إنتيلا ضد مودينا ضمن مسابقة دوري الدرجة الثانية في تمام الساعة 14:00. لعبت كاراريزي أمام سامبدوريا في التوقيت المحلي 16:15، ثم جرت مباراة فيتشنزا ضد كريمونيزي عند الساعة 18:30.