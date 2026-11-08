لقاء رسمي في العاصمة الأردنية

عقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اجتماعا في مدينة عمان يوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026 مع رئيس الهيئة العربية للمسرح الكاتب إسماعيل عبدالله. وشهد اللقاء بحث التحضيرات الجارية لتنظيم الأردن فعاليات النسخة السابعة عشرة من المهرجان خلال شهر كانون الثاني القادم.

حضر المباحثات نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح إلى جانب الوفد المرافق لرئيس الهيئة. وتركز النقاش على آليات تبادل الخبرات وتقديم الدعم للمسرحيين والمبدعين بغية خلق بيئة مناسبة للإنتاج المسرحي.

تعاون ثقافي ورؤية رسمية

أبدى وزير الثقافة التزام دائرته بتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان نجاح التظاهرة وتوسيع نطاق حضورها على المستوى العربي. وأوضح الرواشدة قيمة الأعمال المسرحية كوسيلة لترسيخ الوعي المجتمعي ومبادئ النقاش والتركيز على النصوص الفنية.

دعا الوزير إلى توطيد أواصر العمل المشترك مع الهيئة والاستفادة من تجاربها الواسعة. وعبر عن تقديره للجهود المبذولة من دولة الإمارات وإمارة الشارقة وحاكمها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في مساندة الثقافة العربية.

مبادرات جديدة للقطاع المسرحي

كشف الرواشدة عن نية الوزارة تأسيس لجنة بدءا من العام المقبل بهدف تنشيط الحركة المسرحية داخل المحافظات والمناطق المختلفة. ومن جانبه، أبدى الكاتب إسماعيل عبدالله امتنانه للشراكة القائمة مع وزارة الثقافة لدفع مسيرة المسرح العربي نحو الأمام.