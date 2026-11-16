شهدت أسواق الصاغة المصرية اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 استقراراً ملحوظاً في مستهل التعاملات، تزامناً مع هدوء حركة الأوقية في البورصة العالمية للذهب واستقرار سعر صرف العملة الأجنبية محلياً، وسط متابعة مستمرة من جانب المستثمرين والمقبلين على الزواج لتحديثات أسعار المعدن الأصفر أولاً بأول.

جدول أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

يوضح الجدول التالي أحدث أسعار الذهب المسجلة في السوق المصري بدون إضافة قيمة المصنعية وضريبة الدمغة:

العيار سعر البيع (جنيه) سعر الشراء (جنيه) عيار 24 (الأعلى نقاءً) 6,845 6,815 عيار 21 (الأكثر شعبية وتداولاً) 5,990 5,960 عيار 18 5,134 5,108 عيار 14 3,993 3,970 الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) 47,920 47,680 الأوقية عالمياً 3,865 دولار 3,864 دولار

سعر المصنعية والدمغة في محلات الذهب

تختلف قيمة مصنعية الذهب في مصر بحسب التاجر والمحافظة والشركة المنتجة، حيث تتراوح تكلفة المصنعية والدمغة للمشغولات الذهبية عادة بين 120 إلى 250 جنيهاً للجرام بحسب دقة التصميم، في حين تنخفض المصنعية في السبائك الذهبية لتبدأ من 60 إلى 95 جنيهاً للجرام مع ميزة استرداد جزء من المصنعية (الكاش باك) عند إعادة البيع بالغلاف المغلق.

توقعات أسواق الذهب ونصائح الادخار

ينصح خبراء الاستثمار الراغبين في حفظ القيمة والادخار طويل الأجل بالتركيز على اقتناء السبائك الذهبية المعتمدة والجنيهات الذهبية، لتفادي خسارة فوارق المصنعية المرتفعة للمشغولات، مع مراقبة مؤشرات الاقتصاد العالمي وقرارات الفائدة الدولية التي توجه بوصلة التسعير عالمياً ومحلياً.