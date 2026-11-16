استقرت أسعار مواد البناء والتشييد اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 في المصانع والأسواق المصرية، وسط انتظام حركة التوريد للمشروعات القومية والتجارية وثبات أسعار الخامات العالمية ومستويات الطاقة الموردة للمصانع.
جدول أسعار الحديد اليوم في مصر
يوضح الجدول التالي أسعار طن حديد التسليح في كبرى الشركات والمصانع تسليم أرض المصنع ومتوسط الأسعار الاسترشادية للمستهلك:
اسم الشركة
سعر الطن (أرض المصنع)
سعر الطن (للمستهلك تقريبياً)
حديد عز
41,200 جنيه
42,500 جنيه
حديد بشاي
40,200 جنيه
41,500 جنيه
حديد السويس للصلب
39,950 جنيه
41,200 جنيه
حديد المصريين
39,400 جنيه
40,800 جنيه
حديد المراكبي
38,800 جنيه
40,200 جنيه
حديد العتال
39,500 جنيه
40,900 جنيه
الحديد الاستثماري
38,500 جنيه
39,800 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري
سجلت أسعار الأسمنت الرمادي اليوم استقراراً في مستويات التسعير لمختلف الأنواع التجارية الأكثر طلباً:
أسمنت السويدي: 3,150 جنيهاً للطن.
أسمنت المسلح: 3,050 جنيهاً للطن.
أسمنت حلوان: 2,980 جنيهاً للطن.
أسمنت النصر: 2,920 جنيهاً للطن.
أسمنت المخصوص: 2,950 جنيهاً للطن.
* ملاحظة: تختلف الأسعار النهائية للمستهلك باختلاف نولون النقل ومصاريف التعتيق وهامش ربح التاجر من محافظة لأخرى.
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