استقرت أسعار مواد البناء والتشييد اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 في المصانع والأسواق المصرية، وسط انتظام حركة التوريد للمشروعات القومية والتجارية وثبات أسعار الخامات العالمية ومستويات الطاقة الموردة للمصانع.

جدول أسعار الحديد اليوم في مصر

يوضح الجدول التالي أسعار طن حديد التسليح في كبرى الشركات والمصانع تسليم أرض المصنع ومتوسط الأسعار الاسترشادية للمستهلك:

اسم الشركة سعر الطن (أرض المصنع) سعر الطن (للمستهلك تقريبياً) حديد عز 41,200 جنيه 42,500 جنيه حديد بشاي 40,200 جنيه 41,500 جنيه حديد السويس للصلب 39,950 جنيه 41,200 جنيه حديد المصريين 39,400 جنيه 40,800 جنيه حديد المراكبي 38,800 جنيه 40,200 جنيه حديد العتال 39,500 جنيه 40,900 جنيه الحديد الاستثماري 38,500 جنيه 39,800 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري

سجلت أسعار الأسمنت الرمادي اليوم استقراراً في مستويات التسعير لمختلف الأنواع التجارية الأكثر طلباً:

أسمنت السويدي: 3,150 جنيهاً للطن.

أسمنت المسلح: 3,050 جنيهاً للطن.

أسمنت حلوان: 2,980 جنيهاً للطن.

أسمنت النصر: 2,920 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص: 2,950 جنيهاً للطن.