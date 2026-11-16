تحظى سبائك الذهب من إنتاج شركة بي تي سي (BTC) باهتمام واسع من قبل المدخرين والمستثمرين في السوق المصري اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، بوصفها الملاذ الأكثر أماناً لحفظ السيولة النقدية، بالنظر إلى نسبة نقائها القياسية (عيار 24 بنقاء 999.9) ونظام الكاش باك المعتمد عند إعادة البيع.
قائمة أسعار سبائك الذهب BTC اليوم بمصر
يوضح الجدول التالي متوسط أسعار سبائك BTC شاملاً قيمة المصنعية والدمغة المعتمدة من مصلحة الدمغة والموازين:
وزن السبيكة
متوسط السعر للمستهلك (جنيه)
قيمة الكاش باك المستردة (بالجرام عند البيع)
سبيكة 1 جرام
7,650
28 جنيهاً
سبيكة 2.5 جرام
18,250
28 جنيهاً
سبيكة 5 جرامات
35,900
28 جنيهاً
سبيكة 10 جرامات
71,200
28 جنيهاً
سبيكة 20 جراماً
142,100
28 جنيهاً
الأونصة BTC (31.10 جرام)
220,500
28 جنيهاً
سبيكة 50 جراماً
354,000
28 جنيهاً
سبيكة 100 جرام
707,000
28 جنيهاً
مميزات شراء سبائك BTC في مصر
تتميز سبائك BTC بإمكانية استرداد جزء من قيمة المصنعية بما يعرف بـ «الكاش باك» عند إعادة البيع بشرط الحفاظ على الغلاف الأمني البلاستيكي والرقم التسلسلي المسجل على السبيكة وشهادة الضمان المرفقة، مما يقلل بشكل ملموس من فوارق البيع والشراء ويجعلها الخيار الاستثماري الأول لحفظ القيمة.
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