تحظى سبائك الذهب من إنتاج شركة بي تي سي (BTC) باهتمام واسع من قبل المدخرين والمستثمرين في السوق المصري اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، بوصفها الملاذ الأكثر أماناً لحفظ السيولة النقدية، بالنظر إلى نسبة نقائها القياسية (عيار 24 بنقاء 999.9) ونظام الكاش باك المعتمد عند إعادة البيع.

قائمة أسعار سبائك الذهب BTC اليوم بمصر

يوضح الجدول التالي متوسط أسعار سبائك BTC شاملاً قيمة المصنعية والدمغة المعتمدة من مصلحة الدمغة والموازين:

وزن السبيكة متوسط السعر للمستهلك (جنيه) قيمة الكاش باك المستردة (بالجرام عند البيع) سبيكة 1 جرام 7,650 28 جنيهاً سبيكة 2.5 جرام 18,250 28 جنيهاً سبيكة 5 جرامات 35,900 28 جنيهاً سبيكة 10 جرامات 71,200 28 جنيهاً سبيكة 20 جراماً 142,100 28 جنيهاً الأونصة BTC (31.10 جرام) 220,500 28 جنيهاً سبيكة 50 جراماً 354,000 28 جنيهاً سبيكة 100 جرام 707,000 28 جنيهاً

مميزات شراء سبائك BTC في مصر

تتميز سبائك BTC بإمكانية استرداد جزء من قيمة المصنعية بما يعرف بـ «الكاش باك» عند إعادة البيع بشرط الحفاظ على الغلاف الأمني البلاستيكي والرقم التسلسلي المسجل على السبيكة وشهادة الضمان المرفقة، مما يقلل بشكل ملموس من فوارق البيع والشراء ويجعلها الخيار الاستثماري الأول لحفظ القيمة.