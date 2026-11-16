تستقر أسعار الوقود والمواد البترولية اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 في كافة محطات الوقود ومستودعات التوزيع على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وفقاً لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

قائمة الأسعار الرسمية للبنزين والسولار اليوم بمصر

تطبق محطات الوقود التسعيرة الرسمية المعتمدة لجميع أنواع المحروقات على النحو التالي:

نوع الوقود السعر الرسمي المعتمد (جنيه / لتر) بنزين 95 أوكتين 24.00 بنزين 92 أوكتين 22.25 بنزين 80 أوكتين 20.75 السولار (الديزل) 20.50 الكيروسين 20.50 غاز تموين السيارات (المتر المكعب) 13.00 المازوت المورد لمصانع الطوب والأنشطة الصناعية (طن) 12,500

أسعار أسطوانات البوتاجاز الرسمية للمستهلك

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (وزن 12.5 كجم): 275 جنيهاً تسليم المستودع.

أسطوانة البوتاجاز التجاري (وزن 25 كجم): 550 جنيهاً تسليم المستودع.

وتواصل الأجهزة الرقابية ومديريات التموين بالمحافظات حملاتها التفتيشية المشددة لمتابعة التزام محطات الوقود ومستودعات الغاز بالتسعيرة المقررة ومنع أي تلاعب أو مغالاة في تكلفة التوصيل.