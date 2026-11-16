يستعد السائق رافاييل كامارا، البالغ من العمر 21 عاماً، للعودة إلى مقعد القيادة مع فريق هاس خلال سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى المقرر إقامته نهاية هذا الأسبوع. وتأتي هذه المشاركة بعد ظهور السائق الأول في سباق جائزة ساو باولو الكبرى السابق.

انضمام دائم وتغييرات في التشكيلة

يتولى كامارا مقعده بدوام كامل مع الفريق بدءاً من عام 2027. ويأتي هذا التغيير بعد قرار الاستغناء عن خدمات السائق الفرنسي إستيبان أوكون، الذي تم فصله نتيجة مشادة وقعت مع مدير الفريق أياو كوماتسو خلال سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى الشهر الماضي.

تجارب الأداء في البرازيل

أكد أياو كوماتسو أن كامارا أثبت قدراته في ظروف صعبة أثناء مشاركته الأولى في البرازيل، حيث تأهل في المركز 13 وأنهى السباق في المركز الأخير. وأعرب كوماتسو عن تطلعه لمتابعة تطوير أداء السائق خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية له مع الفريق.

طموحات كامارا في لاس فيغاس

وصف كامارا مشاركته في البرازيل بأنها «تجربة تعليمية جيدة»، معبراً عن تطلعه للعودة إلى السيارة في لاس فيغاس. وأشار السائق إلى أن تركيزه ينصب حالياً على التحسن التدريجي والاستفادة القصوى من كل حصة، مؤكداً وجود الكثير ليتعلمه في حلبة لاس فيغاس الجديدة بالنسبة له.

تعديلات تقنية وتحديات البطولة

سيقود السائق الاحتياطي الياباني ريو هيراكاوا سيارة أوليفر بيرمان في جولة التجارب الأولى في لاس فيغاس. في المقابل، لم يحدد فريق هاس هوية السائق الذي سيرافق بيرمان في سباقي قطر وأبوظبي. ويذكر أن كامارا يتصدر حالياً ترتيب بطولة الفورمولا 2، التي من المقرر أن تختتم موسمها في قطر وأبوظبي.