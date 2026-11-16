نجاح المزاد الأول لصكوك إسلامية في الأردن

شهد يوم 16 تشرين الثاني 2026 نجاح المزاد الأول لإصدار صكوك إسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية. وتولت شركة رؤية عمان للصكوك الإسلامية عملية الإصدار التي بلغت قيمتها الإجمالية 400 مليون دينار.

تأتي هذه الخطوة لتمويل مشاريع أمانة عمان الكبرى، وتُعد الأولى من نوعها على مستوى البلديات في الأردن. وقد غطت البنوك الإسلامية المشاركة في المزاد كامل قيمة الإصدار المطروح.

مواصفات الصكوك وآلية التمويل

اعتمدت عملية التمويل على صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، بمدة استحقاق تصل إلى خمس سنوات. ويبلغ العائد الإيجاري السنوي لهذه الصكوك 5.5 بالمئة.

تهدف هذه العملية إلى تنويع مصادر تمويل القطاع العام ودعم مختلف المشاريع التنموية. كما تتماشى هذه الصكوك مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في البلاد.

أدوات استثمارية جديدة في السوق المالي

تساهم هذه الصكوك في تنويع المحافظ الاستثمارية المتاحة أمام المؤسسات المالية الإسلامية. ومن المتوقع أن تُتاح فرص الاستثمار فيها لشركات التأمين، إضافة إلى صناديق الادخار والتقاعد.

تتميز هذه الأوراق المالية بقابليتها للإدراج والتداول داخل سوق عمان المالي؛ ويفتح هذا التوجه آفاقاً جديدة للمستثمرين في السوق المحلي.