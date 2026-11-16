لقي شاب يبلغ من العمر 22 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 23 عاماً، وكلاهما من مدينة يورك، حتفهما في حادث تصادم مروري وقع بمدينة ليدز خلال الساعات الأولى من يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

تفاصيل الحادث والمطاردة الأمنية

بدأت الواقعة عندما رفضت سيارة "بي إم دبليو" زرقاء اللون الامتثال لأمر التوقف الصادر عن دورية شرطة في طريق جيلدرد. أدى ذلك إلى مطاردة أمنية انتهت باصطدام السيارة بسيارة أخرى من طراز "فولكس فاجن شيروكو". فارق سائق سيارة "فولكس فاجن" الحياة في مسرح الحادث، بينما لفظت الراكبة أنفاسها الأخيرة في المستشفى لاحقاً.

اتهامات قانونية ضد المتهم

وجهت السلطات إلى لي روس، البالغ من العمر 39 عاماً ومن سكان مدينة هاروغيت، تهمة التسبب في الوفاة نتيجة القيادة الخطرة. كما يواجه المتهم تهماً إضافية تتعلق بالقيادة دون الحصول على رخصة أو تأمين، والامتناع عن التوقف لأوامر الشرطة، بالإضافة إلى أخذ مركبة بطريقة غير قانونية. ومن المقرر أن يمثل روس أمام المحكمة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.

تحقيقات الشرطة والإجراءات الجارية

أفرجت الشرطة بكفالة عن ثلاثة قاصرين، هم فتيان يبلغان من العمر 16 و17 عاماً وفتاة تبلغ 16 عاماً، بعد توقيفهم للاشتباه في صلتهم بالواقعة. في غضون ذلك، أحالت شرطة غرب يوركشاير ملف الحادث إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة لإجراء تحقيق رسمي.

نداء للشهود وخصوصية العائلات

دعت الأجهزة الأمنية المواطنين الذين شهدوا الواقعة أو يمتلكون تسجيلات لكاميرات المراقبة أو الهواتف المحمولة إلى تقديم ما لديهم من أدلة للمساعدة في التحقيقات. وفي سياق منفصل، طالبت عائلات الضحايا باحترام خصوصيتهم التامة خلال هذه الفترة العصيبة.