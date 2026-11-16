أنهى كاتب تقني، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، تجربة استمرت شهراً كاملاً لاستبدال مساعد أندرويد الافتراضي Gemini ببديله Claude. وبعد انقضاء فترة الاختبار، اتخذ الكاتب قراراً نهائياً بالعودة إلى استخدام Gemini كمساعد أساسي على هاتفه.

مزايا Claude في جودة الحوار والتنظيم

أظهرت التجربة أن إجابات Claude تبدو أكثر طبيعية وقدرة على استيعاب المقاصد البشرية مقارنة بالمنافس. ويوفر التطبيق واجهة تصميم خالية من أي مشتتات، مع توفير ميزة وضع المحادثة الصوتية.

يستفيد المستخدمون من خاصية المشاريع التي تساعد في تنظيم السياق وجدولة المهام المختلفة. كما يتيح التطبيق تكاملاً تقنياً مع خدمات متنوعة مثل Gmail وGoogle Drive وAirtable وFigma.

قيود التكامل ونواقص الأداء

واجه الكاتب عوائق عملية؛ إذ يفتقر Claude إلى التكامل العميق مع تطبيقات أندرويد الأساسية مثل WhatsApp وGoogle Photos وYouTube Music. كما يعجز التطبيق عن تنفيذ مهام إنشاء الصور أو الفيديوهات، أو إجراء أي تعديلات مباشرة على الملفات المرئية.

يعتمد الكاتب حالياً على أداة Nano Banana داخل بيئة Gemini لتنفيذ عمليات إنشاء الصور وتعديلها. ولهذا السبب، يظل Gemini الخيار المتفوق كأداة متكاملة داخل نظام أندرويد.

انتقادات لسياسات Google

سبق للكاتب أن عانى من جودة إجابات Gemini، التي كانت تظهر في كثير من الأحيان بأسلوب آلي أو عام للغاية. كما وجه انتقادات صريحة لتعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي لدى شركة Google.

يرى الكاتب أن الشركة تبالغ في ربط الميزات التقنية المتقدمة باشتراكات مالية باهظة. وعلى الرغم من تفضيله لأسلوب Claude في الحوار، إلا أن التكامل الوظيفي حسم العودة إلى Gemini.