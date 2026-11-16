إنجاز تقني في أنظمة الفوترة

أعلنت شركتا "أورنج الأردن" و"إريكسون"، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، عن إتمام عملية تحول رقمي شاملة لأنظمة الفوترة ودعم الأعمال. جرى تنفيذ هذا المشروع التقني داخل الأردن، حيث انتقلت الشركة إلى منصة فوترة حديثة طورتها "إريكسون".

تشغيل ناجح للمنصة الجديدة

بدأت المنصة الجديدة عملها بنجاح تام فور إطلاقها، ولم تسجل الفرق التقنية أي أعطال أو مشكلات خلال عملية الانتقال.

تجاوز الجدول الزمني للمشروع

أكد المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والبيانات في "أورنج الأردن"، برونو جويس، أن العمل انتهى قبل الموعد المقرر بشهرين. وأوضح جويس أن النظام المحدث حل محل تقنية سابقة كانت مستخدمة منذ 17 عاماً، كما وصف هذا النجاح بأنه «إنجاز يعكس التعاون الوثيق بين فرق العمل».

شراكة استراتيجية بين الطرفين

أعرب رئيس "إريكسون الأردن" ورئيس المبيعات، أحسن قادري، عن فخره الكبير بهذه الشراكة، وتأتي هذه الخطوة لتعزز مسار التحول الرقمي في البنية التحتية للشركة.